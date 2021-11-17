【天堂W / 攻略 / 手遊】天堂W持續大熱，不過天堂系列除了抽蛋機率坑以外還有一個有名的地方是等級相對難升；幸好現在手遊版可以掛機練功已經比以前好得多（當年在天堂要練上50級可不簡單...），以下介紹一些掛機練功的位置，無課/微課都可以輕鬆掛機練等。



衝等最實際 掛機練功比20年前原版舒服太多

天堂W掛機主要分兩個目的，一個是練功一個是打寶/賺錢；前者就要找一些怪物攻擊力較低的地區節省水錢；後者就要找掉寶較好的地區。

以前覺得自動掛機嘅Game係傻仔先玩，而家覺得auto真係好文明

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不過打寶來說還是到40級以後去較高等地區掛比較實在，MMO遊戲大部份情況都是快快衝等最實際。當然如果該地區夠多人就可以去等級比自己高的地方練，有人幫擋幫清就越級都不太危險。

👇👇天堂W推薦掛機練等地區：

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推薦掛機地區 - 20級

20等前都應該在說話之島練功，黑戰艦和說話之島地監兩個地下城都可以掛；如果要掛整晚怕死可以掛地圖左下的巴魯妖魔部落。



20~30級

20到30級就開始可以去古魯丁地區打，悲哀之地和麥田都是好掛的地區，除非被其他玩家開紅殺害否則掛一晚都不是問題。



25級開始可以去死亡廢墟或者古魯丁地監一二樓掛機，但要掛整晚不死可能需要30級左右。



30級

30級之後可以選擇去妖魔森林地區，右下角的都達瑪拉部落是最好掛的。



35級

裝備較好或者等級接近35後可以選擇去古魯丁地監3、4樓或者淨化大地，去之前最好提升一下裝備。如果有準備女神的祝福，妖魔森林地區右上的死亡森林是很好的練功地；但是女神的祝福沒有自動功能需要手動喝。



也可以去沙蟲安息地或者舊村莊廢墟；沙蟲安息地範圍很大，但留在地圖的地區標記位置附近只打沙蟲算是安全，因為沙蟲不是主動怪。



40級

40級後可以去風木的荒原打高崙，但是是高崙物防很高又會壞武器，法師或者有準備不會壞武器的騎士才比較好打。其他職業可以去螞蟻洞窟1樓或者銀騎士村莊右邊打邪惡蜥蝪，邪惡蜥蝪等級較高但是掉落較好。



分身掛機賺錢法

如果是會開分身的玩家，可以開分身在新手教學中的黑戰艦個人副本掛機，15分鐘可掛到5500元左右，算是不無小補。主線副本會有一個不死狀態，HP跌到0的也不會死亡，同時也沒有人搶怪。不會死掉也就沒必要喝水，可將自動喝水改成off。黑戰艦1樓左上角會自動變成木桶無法攻擊，掛機時不要靠近；可選擇在2樓掛，將距離設定成20米就不會跑上去變桶。



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