聖誕節打卡好去處｜又到聖誕，想搵靚景打卡，但不想跟人一模一樣，文青市集熱店、荔枝角D2 Place TWO 有個以Art toys 搪膠玩具為主題的展覽，除了有靚靚公仔場景打卡，同場還有個Hello Kitty crossover全球知名玩具設計師：比如Eric So、三眼BB Abao、泰國小象Greenie&Elfie、蝙蝠俠貓Badmeaw等12個單位的別注figure展，全部款式都有得賣，又影又買玩到聖誕節！



👉Disney+設定懶人包｜家庭Plan／影片質素／粵配 用戶必知9個Q&A

場內7大打卡點：排隊買搪膠係開心，但都唔可以忘記影相打個卡，場內有7個靚位，除了主打Hello Kitty Crossover公仔牆，還有以西式快餐店、教堂、歐陸風商店街為主題的打卡位，一定要影。



【01】紅白Hello Kitty 搪膠牆

最重要打卡位置就是大街入口的HELLO KITTY 聯乘畫廊展示區，集合了 12 位知名藝術家，以Hello Kitty 為主題，由玩具廠Unbox負責開發了12款crossover造型搪膠，並以過百件純白／純紅色搪膠砌成藝術装置牆，必影啦。

👉戰隊特攝拍到似AV 經濟差要賣肉救市？YouTube免費播真相竟是...

Hello Kitty 卡打牆究竟係咩

+ 7

其他6個超可愛必影IG打卡位

+ 8

👉全民造星IV｜60強入圍女生IG人氣排名 大熱Day、燒賣竟不入TOP10

活動日期：2021年12月1至2022年1月2日

活動時間：中午 12:00 至下午 21:00

活動地址：香港九龍荔枝角長順街 15號 D2 Place 二期地下 The Garage

收費：免費入場

同場加映：造星IV 60強｜12號Sica 日系萌妹熱愛動漫女僕Cosplay



《全民造星IV》60強中，有一位風格非常AKB48的日系美少女Sica（何洛瑤／21歲） ，她爆冷擊敗了常常於「試當真」出現的KOL/YouTuber Jackie，引起網民激烈討論，即睇Sica在女僕cafe／cosplayer時間的美圖。全文在此收看：👉日系萌妹Sica擊敗KOL Jackie 熱愛動漫女僕Cosplay

看全文：日系萌妹Sica擊敗KOL Jackie 熱愛動漫女僕Cosplay