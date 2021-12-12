2021年10大必玩手遊 天地劫高質強推 手機MMO多選擇｜Android/iOS

【2021年／手遊／手機遊戲／Android／iOS】不經不覺間2021年只剩下一個月了，在疫情下遊戲業界持續活躍，尤其手機遊戲更是極蓬勃大為增長。今年有許多重量級高質素手遊推出，如年頭有fans們等足幾年的《賽馬娘》終於推出，年中又有瞬間爆紅打破課金紀錄的手機MMO《二之國: 交錯世界》等。以下就精選2021年10隻必玩高質手遊，快搵齊朋友入坑。



記者個人今年最推薦是《天地劫》，遊戲本身製作質素高夠好玩，課金壓力低無課微課都可輕鬆玩，更重要是有老婆冰璃。

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手遊大作多 種類豐富總有款啱玩

今年手遊大作多而且種類十分豐富，想要近年流行的手機MMO的話有《七騎士2》和《伊蘇6》，想要策略和社交元素較多的可選《哈利波特：魔法覺醒》，喜歡美少女的話必玩《蔚藍檔案》和《賽馬娘》。就連平時相對產量較低的戰棋和音樂遊戲都有大作面世，即《天地劫》和《世界計畫 繽紛舞台！ feat. 初音未來》，可說是琳瑯滿目，總有一款合心意。

即睇2021年10大必玩手機遊戲：

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2021年10大必玩手機遊戲清單：

1. 哈利波特：魔法覺醒

2. 天堂W

3. 七騎士2

4. 蔚藍檔案

5. Pokemon Unite

6. 賽馬娘Pretty Derby

7. 天地劫

8. 世界計畫 繽紛舞台！ feat. 初音未來

9. 煙雨江湖

10. 伊蘇 6～納比斯汀的方舟～



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Pokemon晶燦鑽石／明亮珍珠攻略｜玩前要知7點 存檔連動精靈入手



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