《鬼滅之刃》仍穩佔第二位　2021年日本漫畫與輕小說銷量榜Top 5

近日日本公信榜發佈了「第14屆Oricon年度圖書排行榜2021」的排名，到底2021年銷量最好的漫畫及輕小說呢？



在漫畫作品排行榜中，在今年獲得動畫強力加成的《咒術迴戰》奪得榜首。緊隨其後的是去年引發日本社會效應，今年仍然風頭不退的《鬼滅之刃》。獲得第三名的是憑藉真人電影在日本風靡一時的《東京復仇者》，獲得第四名的是在今年迎來完結的《進擊的巨人》，第五名則是今年都有放送動畫的《我的英雄學院》。

點擊圖片放大看，2021年日本漫畫以及輕小說銷量頭5位：

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而在漫畫單行本排行榜中，吾峠呼世晴的《鬼滅之刃》連續奪得榜首2年。漫畫最終卷銷量達到517.1萬部，在從2008年開始統計的年度漫畫排行榜中創下了最高記錄。除了登頂的《鬼滅》，單行本排行前30中《咒術迴戰》0~17卷全員上榜，今年的人氣之高也可見一斑。

輕小說方面，作品排行榜第一是《鬼滅之刃》系列，第二是《關於我轉生變成史萊姆這檔事》系列，第三是《藥屋少女的呢喃》系列，第四是《Re：從零開始的異世界生活》系列，第五是《偵探已經，死了。 》系列。

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