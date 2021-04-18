JUMP 2021年5大爆紅潛力漫畫盤點　肌肉魔法使、不死不運延續王道

撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-04-18 11:00

「周末潮級宅，在家看起來」，「周刊少年 JUMP」可說是動漫迷們心中的殿堂級別出版社，在這曾刊載過無數經典作品，伴我們度過童年的《龍珠》、《幽遊白書》，學生時期必追的《海賊王》、《火影忍者》、《死神》，近年我們也見識到了《鬼滅之刃》的爆紅與裊裊升起《咒術迴戰》。

然而最近不少動漫迷卻開始抱怨，近年除了 JUMP 上除了《鬼滅之刃》與《咒術迴戰》外，似乎再無出現有如《海賊王》、《火影忍者》等「具象化級」的動漫作品。然而事實並非如此，其實自去年開始小編便注意到， JUMP 上竟出現了幾部台日網友討論度爆表的新興作品，其潛力絕對有機會成為「死火海」的精神繼任者，本週就讓我們看看到底是哪幾部作品竟擁有如此強大的潛力，並讓我們在他們爆紅前趕緊卡位成粉吧！

▼▼▼點擊即睇５大JUMP 2021年潛力爆紅人氣漫畫▼▼▼

+ 24 + 24 + 24

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇青少年10大漫畫排名連介紹▼▼▼

+ 23 + 23 + 23

【相關圖輯】60萬人票選史上最愛漫畫 龍珠美少女十甲不入 火影海賊王輸給它（點圖看Top 50全排名）：

+ 31 + 31 + 31

延伸閱讀：

周末潮級宅｜2021年春季新番動漫推薦！「經典重製」對決「超期待新星」，漫迷絕對不能錯過的春季大亂鬥！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】