JUMP 2021年5大爆紅潛力漫畫盤點　肌肉魔法使、不死不運延續王道

遊戲動漫
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「周末潮級宅，在家看起來」，「周刊少年 JUMP」可說是動漫迷們心中的殿堂級別出版社，在這曾刊載過無數經典作品，伴我們度過童年的《龍珠》、《幽遊白書》，學生時期必追的《海賊王》、《火影忍者》、《死神》，近年我們也見識到了《鬼滅之刃》的爆紅與裊裊升起《咒術迴戰》。

然而最近不少動漫迷卻開始抱怨，近年除了 JUMP 上除了《鬼滅之刃》與《咒術迴戰》外，似乎再無出現有如《海賊王》、《火影忍者》等「具象化級」的動漫作品。然而事實並非如此，其實自去年開始小編便注意到， JUMP 上竟出現了幾部台日網友討論度爆表的新興作品，其潛力絕對有機會成為「死火海」的精神繼任者，本週就讓我們看看到底是哪幾部作品竟擁有如此強大的潛力，並讓我們在他們爆紅前趕緊卡位成粉吧！

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【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】

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