《進擊的巨人》推巨大化漫畫　尺寸超嚇人　勢破健力士世界紀錄

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

由日本漫畫家諫山創所創作的漫畫作品「進擊的巨人」具有相當高的知名度，目前最終季動畫也正在播映當中，講談社目前就推出了一個很有意思的周邊商品，堪稱是把漫畫給「巨人化」了。

這款由講談社所推出的特別商品，名稱就叫做「巨人用　進撃の巨人」，意思就是給巨人看的進擊的巨人漫畫，內容就是把第一卷「進擊的巨人」給放大到 101x71.5cm 的超巨大尺寸，但內容是單行本一～二集的內容，共 96 頁，商品描述中更直接說明要挑戰健力士世界紀錄。

+2
+2
+2

「巨人用　進撃の巨人」被健力士世界紀錄認證為「世界上最大的漫畫」，不過目前僅在日本販售，且限量 100 本，單單漫畫本身一本就重達 13.7 公斤，而隨附的收納盒則是 7.5 公斤，換言之整件商品就重達 21.2 公斤，不過對於身高 50 公尺的超大型巨人來說，這樣的尺寸應該連口袋書都說不上吧 XD。

這款「巨人用　進撃の巨人」一冊售價 150,000 日圓（15 萬日円），預計在 2021 年 5 月上旬開始發貨。雖然是一件「買來也不知道可以拿來幹嘛」的商品，但對於巨人粉來說應該是非常有紀念價值的一項周邊，尤其全開頁放在家中展示更是氣勢非凡吧。

👇👇相關圖輯：《進擊的巨人》1至3季劇情全整理👇👇

+14
+14
+14

相關圖輯：《巨人》改變漫畫及世界的5件事▼▼▼

神谷浩史出道僅得一句台詞　《進擊的巨人》聲優自爆入行26年辛酸
《進擊的巨人》宿命最終無法擺脫？最終季走向深度分析
《進擊的巨人》最終篇9.8分完美結局！當年動畫化錢作怪險難產？
《進擊的巨人》漫畫原作即將完結？作者諫山創：未完成內容只剩5%
《進擊的巨人》九大巨人能力及擁有者分析　戰鎚名過其實始祖最屈
《進擊的巨人》漫畫137話7點分析　要角陸續便當　最終BOSS是它？
《進擊的巨人》18位角色真人化繪圖　艾倫變超帥　米卡莎不再崩壞

【本文獲「T客邦」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。