撰文： T客邦 最後更新日期： 2021-03-08 16:40

由日本漫畫家諫山創所創作的漫畫作品「進擊的巨人」具有相當高的知名度，目前最終季動畫也正在播映當中，講談社目前就推出了一個很有意思的周邊商品，堪稱是把漫畫給「巨人化」了。

這款由講談社所推出的特別商品，名稱就叫做「巨人用 進撃の巨人」，意思就是給巨人看的進擊的巨人漫畫，內容就是把第一卷「進擊的巨人」給放大到 101x71.5cm 的超巨大尺寸，但內容是單行本一～二集的內容，共 96 頁，商品描述中更直接說明要挑戰健力士世界紀錄。

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「巨人用 進撃の巨人」被健力士世界紀錄認證為「世界上最大的漫畫」，不過目前僅在日本販售，且限量 100 本，單單漫畫本身一本就重達 13.7 公斤，而隨附的收納盒則是 7.5 公斤，換言之整件商品就重達 21.2 公斤，不過對於身高 50 公尺的超大型巨人來說，這樣的尺寸應該連口袋書都說不上吧 XD。

這款「巨人用 進撃の巨人」一冊售價 150,000 日圓（15 萬日円），預計在 2021 年 5 月上旬開始發貨。雖然是一件「買來也不知道可以拿來幹嘛」的商品，但對於巨人粉來說應該是非常有紀念價值的一項周邊，尤其全開頁放在家中展示更是氣勢非凡吧。

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