動漫遊戲（ACG）是日本一大產業，亦是重要是文化財產之一，即使是於世界享負盛名的日本最高學府「東京大學」學生們，也一樣會看動漫。日本雜誌「プレジデントFamily」向249名東大生進行問卷調查，由他們選出16部東大生推薦的漫畫作品。就算是精英大學的學生也不是一天到黑讀死書，他們也會打機或有其他娛樂消遣，畢竟人不可能長時間高壓運轉需要適度的放鬆；不過如何選擇娛樂就是一門藝術了。



橫山光輝版三國志就是經典。

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只要選對作品 睇漫畫可以學到好多嘢

一位文學部4年生更表示漫畫令他獲益良多；他指出自己的思考力很大程度都是由看漫畫訓練出來的，因為漫畫涉獵的題材和知識很多，接觸到新的知識再去研究調查其詳細時，就學到了很多知識和學習方法。例如《工作細胞》可學到人體知識、《王者天下》讓人對春秋戰國史產生興趣等等。比起由漫畫直接吸取知識，更多的是「因漫畫引起了求知欲從而主動去學習」的效果更為明顯。

即睇249名東大生推薦16部必睇優質有益漫畫：

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值得一提的是近年十分流行輕小說以及由之改編漫畫或動畫，諸如《刀劍神域》、《轉生成為史萊姆》、《Re: Zero》等等，但是由東大生推薦的漫畫之中卻沒有一部是由近流年流行的小說改編的；雖然沒被推薦的原因不一定關乎作品質素而是因為切入點本身「漫畫」而非「小說」才不作推薦，不過多少也映出他們對作品的內容及方向性有自己的要求。

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250名東大生推薦16部必睇優質有益漫畫清單：

1. 工作細胞

2. 怪醫秦博士

3. 異種族語言學入門

4. 烏龍派出所

5. 花牌情緣

6. Dr.STONE

7. 名探偵柯南

8. 王者天下

9. 源氏物語

10. 暗殺教室

11. 義呆利Axis Powers

12. 龍櫻

13. 鋼之鍊金術師

14. 聖哥傳

15. 三國志

16. 火之鳥



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Pokemon晶燦鑽石／明亮珍珠攻略｜玩前要知7點 存檔連動精靈入手



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