元祖VTuber Kizuna AI宣布將無期限停止活動　2月26日告別演唱會

日本知名Vtuber「Kizuna AI（絆愛）」昨天公告將在2022年2月26日舉辦的演唱會活動「Kizuna AI The Last Live “hello,world 2022”」後「無期限停止活動（無期限休眠）」。公告表示為了能夠讓絆愛更加成長而進行"更新"，最後決定以無期限停止活動的形式向大家報告。今後雖然有許多尚未公開的活動正著手規劃中，但未來也會為了實現絆愛的「願與世界上的每一個人，與你建立連結」的標語而繼續進行籌備工作。往後預計也會公開相關情報。



而關於她的YouTube頻道「A.I.Channel」「A.I.Games」過往影片將繼續保留，但不會進行更新。而社群相關帳號如Twitter、Instagram、TikTok、Facebook、bilibili、Weibo帳號也將繼續保留，但因停止活動也會無期限停止更新，如果未來有重大發表，營運團隊也會透過上面的帳號進行發布。

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絆愛（日文：キズナアイ；英文：Kizuna AI）是出生於2016年6月30日的日本虛擬YouTuber（Vtuber），也是目前市場公認第一位虛擬YouTuber，在該領域開拓許多先河，目前她的YouTube頻道已經有將近300萬人訂閱，BiliBili也有超過136萬名粉絲追蹤。中之人為聲優春日望，在此公告發布後她也透過推特表示「期許AI醬選擇的是正確的道路。」「希望大家能夠一起為她加油！」

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