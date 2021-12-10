The Game Awards TGA 遊戲大獎 2021 已在12月9日進行頒獎禮，頒出多達 30 個獎項。大熱《死亡循環》（Deathloop）失落最大獎項「年度最佳遊戲」，敗於EA好評如潮的溫馨小品《雙人成行》（It Takes Two）。



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溫馨情懷簡單就是美

TGA在遊戲界地位及得上奧斯卡金像獎，也成為每年遊戲界形勢的指標，《Deathloop》以型格style加上「死完又死」的新鮮玩法為賣點，事前被受注目，在30個獎項中獲 8 項提名，卻不敵《It Takes Two》一款Pixar《反斗奇兵》感覺很重，講一對即將離婚的夫妻，忽然被縮細成公仔，兩人需要合力尋找出路，返回傷心的女兒身邊。既好玩故事又窩心，也沒有SJW、BLM等政治正確元素，在這個疫情之下，簡單打感動、賣開心，比起一埋奇異設定更受玩家喜愛。



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《Deathloop》除了失落Game of The Year大獎，最佳動作遊戲獎亦敗於《Returnal》手上，只得到最佳遊戲執導、最佳藝術執導等技術性獎項，實在說不上成功。



Switch 今年勢弱，任天堂只靠老品牌《Metroid Dread》拿到最佳動作冒險遊戲，贏粒黃豆而已。至於其他得獎作品列表，請參考以下圖輯吧。



+ 15

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The Game Awards 遊戲大獎2021全提名名單

年度最佳遊戲

《死亡循環》／《雙人成行》／《密特羅德：生存恐懼》／《腦航員2》／《拉捷特與克拉克：時空裂縫》／《生化危機：村莊》

最佳遊戲執導

《死亡循環》／《雙人成行》／《死亡回歸》／《腦航員2》／《拉捷特與克拉克：時空裂縫》

最佳獨立遊戲

《12分鐘》／《死亡之門》／《奇納：靈魂之橋》／《賭命牌卡》／《迴圈英雄》

最佳新晉獨立遊戲

《奇納：靈魂之橋》／《沙貝》（Sable）／《The Artful Escape》／《遺忘之都》／《Valheim》

最佳遊戲敘事

《死亡循環》／《雙人成行》／《奇異人生：本色》／《漫威星際異攻隊》／《腦航員2》

最佳藝術執導

《死亡循環》／《奇納：靈魂之橋》／《腦航員2》／《拉捷特與克拉克：時空裂縫》／《The Artful Escape》

最佳遊戲配樂

《電馭叛客2077》／《死亡循環》／《尼爾：人工生命 ver.1.22474487139…》／《漫威銀河守護隊》／《The Artful Escape》

最佳音效設計

《死亡循環》／《極限競速：地平線5》／《拉捷特與克拉克：時空裂縫》／《生化危機：村莊》／《死亡回歸》

最佳演出（演員）

Erika Mori 《奇異人生：本色》Alex Chen／Giancarlo Esposito《極地戰嚎6》Anton Castillo／Jason E. Kelley 《死亡循環》Colt Vahn／Maggie Robertson《生化危機：村莊》Lady Dimitrescu／Ozioma Akagha《死亡循環》Julianna Blake

最具影響力遊戲

《歷歷在目》/《男友地下城》/《Chicory》/《奇異人生：本色》/《No Longer Home》

最佳營運遊戲

《Apex英雄》/《決勝時刻：現代戰域》/《FINAL FANTASY XIV》/《要塞英雄》/《原神》

最佳社群支援

《Apex英雄》/《天命2》/《FINAL FANTASY XIV》/《要塞英雄》/《無人深空／無人之境》

最佳手機遊戲

《Fantasian》/《原神》/《英雄聯盟：激鬥峽谷》/《漫威未來革命》/《寶可夢大集結》

最佳 VR／AR 遊戲

《Hitman 3》／《I Expect You To Die 2》／《Lone Echo II》／《生化危機4 VR》／《狙擊菁英VR》

最佳動作遊戲

《喋血復仇》／《騎士精神2》／《死亡循環》／《極地戰嚎6》／《死亡回歸》

最佳動作冒險遊戲

《漫威銀河守護隊》／《密特羅德：生存恐懼》／《腦航員2》／《拉捷特與克拉克：時空裂縫》／《生化危機：村莊》

最佳角色扮演遊戲

《電馭叛客2077》／《魔物獵人 崛起》／《緋紅結繫》／《真女神轉生V》／《破曉傳奇》

最佳格鬥遊戲

《鬼滅之刃 火之神血風譚》／《罪惡裝備 -奮戰-》／《月姬格鬥逝血之戰：Type Lumina》／《Nickelodeon卡通明星大亂鬥》／《VR快打5》

最佳家庭遊戲

《雙人成行》／《瑪利歐派對：超級巨星》／《New 寶可夢隨樂拍》／《超級瑪利歐3D世界+狂怒世界》／《分享同樂！瓦利歐製造》

最佳體育／競速遊戲

《F1 2021》／《FIFA 22》／《極限競速：地平線5》／《Hot Wheels Unleashed》／《極限共和國》

最佳模擬／策略遊戲

《世紀帝國4》／《邪惡天才2：征服世界》／《人類》／《賭命牌卡》／《微軟模擬飛行》

最佳多人遊戲

《喋血復仇》／《雙人成行》／《躲避球特攻隊》／《魔物獵人 崛起》／《New World》／《Valheim》

最受期待遊戲

《艾爾登法環》／《戰神：諸神黃昏》／《地平線：西域禁地》／《薩爾達傳說：曠野之息2》／《星空》

無障礙創新獎

《極地戰嚎6》／《極限競速：地平線5》／《漫威星際異攻隊》／《拉捷特與克拉克：時空裂縫》／《The Vale: Shadow of the Crown》

年度內容創作者

Dream／Fuslie／Gaules／Ibai／TheGrefg

最佳電競遊戲

《決勝時刻》／《CS：GO》／《DOTA2》／《英雄聯盟》／《特戰英豪》

最佳電競選手

Chris “Simp” Lehr（決勝時刻）／Heo “ShowMaker” Su（英雄聯盟）／Magomed “Collapse” Khalilov（DOTA2）／Oleksandr “s1mple” Kostyliev（CS：GO）／Tyson “TenZ” Ngo（特戰英豪）

最佳電競隊伍

Atlanta FaZe（決勝時刻）／DWG KIA（英雄聯盟）／Natus Vincere（CS：GO）／Sentinels（特戰英豪）／Team Spirit（DOTA2）

最佳電競教練

Airat “Silent” Gaziev（DOTA2）／Andrey “ENGH” Sholokhov（特戰英豪）／Andrii “B1ad3” Horodenskyi（CS：GO）／James “Crowder” Crowder（決勝時刻）／Kim “kkOma” Jeong-gyun（英雄聯盟）

最佳電競賽事

《英雄聯盟》世界冠軍賽 2021／PGL Major Stockholm 2021／《絕地求生 Mobile》全球冠軍賽 2020／The International 2021／《特戰英豪》冠軍巡迴賽：第二階段大師賽

玩家之聲

《最後一戰：無限》／《密特羅德 生存恐懼》／《雙人成行》／《生化危機8 村莊》《極限競速：地平線5》

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