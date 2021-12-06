防偷拍／針孔鏡頭｜過去兩年在疫情之下未能出國旅行，港人潮流興起於本地酒店進行 Staycation，但勿以為酒店就是百份百可安心享受私人時間的地方，皆因隱藏式針孔鏡頭無處不在，讓不法之徒將你的私隱發布到網上圖利。



針孔鏡頭由於體積細小，可以放入不同的日常用品中加以偽裝，被偷拍風險防不勝防（網上圖片）

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央視曝光內置鏡頭日用品網上公然發售

針孔鏡頭早已不是新科技，而利用此類隱藏式鏡頭犯下的罪行近年在中國、南韓等地則越發嚴重，雖然同類型案件在香港鮮有聽聞，但也必須要提高警覺。

在 10 月時，一名湖北女子在下塌的酒店發現正對著床鋪的隱藏鏡頭，然而在換房後於相同位置再發現另一枚鏡頭，事件傳出後即引起網民熱議。（圖 微博）

究竟隱藏鏡頭是有多泛濫？中國中央電視台日前就進行調查，發現雖然官方在大型的購物平台如京東、淘寶上已經禁止了相關的針孔鏡頭出售，但仍然有商戶公然地在一些直播帶貨平台、或是微信平台上展示針孔鏡頭的販售資料。

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這些鏡頭可以放入不同的物品中加以偽裝，包括路由器、拖板、鏡、枱燈等等，而且拍攝質素相當高，即使要配備1080p 高清鏡頭以及夜視等功能，都只需要 500～600 人民幣就有交易。

例如圖中這罐內藏攝錄鏡頭的「空氣清新劑」，就只需要 580 人民幣、即約＄700 港幣就可以買到（圖 央視）

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防偷拍自保 4 大貼士

針孔攝錄機的販售及使用在中國內地其實是有法律明文禁止，但由於執法難度高，目前依然禁之不絕；而在同一時間，此類裝置在香港則沒有明確法例規管，只要鏡頭所拍攝的影像沒有被發布，或是被拿來作威脅等不法用途，都不構成犯法行為。

目前在香港市面上、例如電子零件集中地深水埗，仍然不時會見到針孔鏡頭產品發售，宣傳時大多以「保安」為主要用途（資料圖片）

利用針孔鏡頭進行的偷拍活動真可謂「防不勝防」，為了保障自己，以下幾個反偷拍、自保貼士絕對要了解一下👇👇👇

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