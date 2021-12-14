遊戲吸金榜｜《原神》首年勁賺37億美元　超越Fortnite、GTA V

【手遊／手機遊戲／課金／打機】疫情之下不少行業均受大擊，但相對地旅遊、飲食等其他娛樂受限之下，相對沒限制的遊戲業就大有發展。最近有網民統計了各大遊戲IP上市首年後的營業額，發現一款手機遊戲打破過去各IP紀錄，成為最近的首年營收之霸。



雖然大概不及手機，但PlayStation上原神的課金量應該不低。

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跨平台開放世界手機遊戲《原神》在全球持續人氣高企，最近有網民統計了各遊戲IP在上市一年後的總營收排行榜，發現《原神》已打破紀錄成為史上首年營收最高的遊戲。在《原神》出現之前首年營收最高的遊戲IP則是《Fortnite》和《GTA V》。

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《原神》上市首年由Google Play和App Store累計總收入達23億美金（約180億港元），即平均每個月有約2億美元收入。而《原神》除了Google Play和App Store外還有PlayStaion、PC及Android第三方課金渠道等其他收入來源，惟這些渠道的課金量目前沒有可靠的統計數字；若以Google Play + App Store合共佔總課金量60%估算，得出原神首年營收為37億美元（約270億港元）。

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《原神》勁賺破紀錄

即使不計PlayStation和PC等其他平台、單計Google Play和App Store的營收，《原神》亦已打破過去紀錄成為史上首年營收最高的遊戲IP。值得一提是電動車公司Tesla在2020年的純利亦只得7.2億美元，網民表示很可能2020年上市的《原神》賺的錢比市值1兆美元、美國第五大上市企業Tesla還要多。

10月時外國的原神官方推特曾發起邀請Tesla主席Elon Musk遊玩原神的活動（最後不了了之），而Elon Musk也打趣地說過「等不及要玩原神了」；只不知他會不會真的有偷偷地自己玩。

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