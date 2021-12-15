蜘蛛俠：不戰無歸｜苦侯多時，Marvel《蜘蛛俠》系列電影的最新作《不戰無歸（Spider-Man: No Way Home）》終於上映。

在入場之前，不少 Fans 都在網上圍繞著《蜘蛛俠》電影的話題進行熱烈討論，除了劇情走向、估計會否有 Spider-Man 的「三代同堂」之外，顯然歷代電影中出現的女性角色都有不少人感到興趣。



三代 Spider-Man 電影女主角在設定風格上可謂大相逕庭，而最新一代、由 Zendaya 飾演的 MCU 版 MJ（右）的確偏離了一般觀眾的認知，但就有人認為她的厭世氣質反而更加吸引

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連登仔熱議歷代蜘蛛俠電影10大美女

日前，於香港連登討論區上就有人以《三代蜘蛛俠中，咁多位蛛女郎邊個最好J？》為題開帖進行討論，隨著討論開展，除了飾演 Mary Jane、Gwen Stacy等蜘蛛俠女友的幾位女主角之外，一眾配角都被擺上枱面一併討論，以下編輯就整理了資料以及按電影時序為大家盤點三代蜘蛛俠電影當中最吸引的 10 位女角。

【1】初代 MJ - Kirsten Dunst

Kirsten Dunst 飾演的 2002 年版本《Spider-Man》Mary Jane 可謂十分貼近原著，除了改染了一頭紅髮、服裝方面亦是漫畫中慣用的綠、紫配搭，其以「當打」之齡演出 Mary Jane Watson、一幕蜘蛛之吻成為電影史經典，亦讓她成為當年少男們的女神模範。

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【2】報社秘書 Betty Brant - Elizabeth Banks

初代電影中的女角選角有一定水準，除了 Mary Jane 之外，劇中飾演報社秘書 Betty Brant 的亦是在荷里活薄有名氣的 Elizabeth Banks，近年她繼續活躍於幕前，較為人熟知的有《Hunger Games》中打扮得極為誇張的 Effie Trinket。

【3】鄰家女孩 － Mageina Tovah

Mageina Tovah 的樣貌不算出眾，但其於《Spider-Man 2、3》中扮演的房東女兒 Ursula 對 Peter Parker 一往情深的模樣叫人印象深刻（同時她與房東的確是相似到一個餅印一樣…）

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【4】初代 Gwen Stacy － Bryce Dallas Howard

Gwen Stacy 在漫畫原著為 Peter Parker 的初戀，但到初代電影《Spider-Man 3》的改篇中就變成了類似第三者的角色，其金髮形象較貼近古板的定形，演出的確一般。

值得一提的是，Bryce Dallas Howard 好像食了防腐劑一樣，今年已經 40 歲，仍然以相當吸引的造型出演《Jurrasic World》系列（沒錯就是那個穿著高跟鞋被暴龍追的美女博士）

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【5】二代 Gwen Stacy － Emma Stone

來到 2012 年版本的第二代蜘蛛俠電影《Amazing Spider-Man》，Gwen Stacy 的角色終於「坐正」成為第一女主角，當時剛走紅的 Emma Stone 亦為這個角色注入不少活力，尤其一雙靈動的大眼可謂完美演譯 Gwen Stacy 聰慧又不失嫵媚的一面。（與 Andrew Garfield 戲假情真，更是在戲內戲外都增添了不少娛樂性）

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【6】三代 Peter 初戀 － Laura Harrier

二代蜘蛛俠拍攝兩集後就草草收場，焦點就來到 MCU 版本的蜘蛛俠系列，而今個系列的 Peter Parker 設定上最年輕，劇中的女角人選亦更為青澀。

系列首部作品《Spider-Man: Homecoming》戲中的「女主角」Liz 是 Peter 的初戀，但其實戲份不多、演出亦較為生硬，僅僅帶出其父親「禿鷹 Vulture」的身份。

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【7】三代 MJ － Zendaya Coleman

Zendaya 飾演在《Homecoming》尾段才揭盅名字縮寫為「M.J.」的 Michelle Jones，亦在接下來兩集中 Peter Parker 的正印女友，由於是黑人關係事前被認為不適合出演女主角，但其在 MCU《Spider-Man》電影中的演出令人感覺新鮮，更有人認為她的「厭世」氣質十分吸引。

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【8】三代 Betty Brant － Angourie Rice

Betty Brant 在 MCU 版本《Spider-Man》電影中成為了 Peter Parker 的同班同學，在《Spider-Man: Far From Home》中與 Peter 死黨 Ned 的戀愛橋段相當有趣。

+ 9

【9】三代 Aunt May － Marisa Tomei

不一定要是年輕女星才吸引眼球的，在MCU 版本《Spider-Man》電影中飾演 Aunt May 的 Marisa Tomei 被稱為「最美梅嬸」，除了本身形象充滿女人味，她早年與飾演 Ironman 的 Robert Downey Jr. 曾經熱戀過，亦為這個選角添加了傳奇色彩。

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【10】動畫版 Gwen Stacy － Hailee Steinfeld

在真人版電影之外，在蜘蛛俠動畫電影中出現的 Gwen Stacy 同樣魅力非凡，而不講大家可能不知，為這個角色配音的「恰巧」是 Hailee Steinfeld、亦即是近來在 Marvel 新劇《Hawkeye》中飾演二代鷹眼 Kate Bishop 的新晉女星。

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《蜘蛛俠：不戰無歸（Spider-Man: No Way Home）》作為年度壓軸的 MCU 電影將在 12 月 15 日正式上畫，相信不少 Marvel Fans 都想重溫之前的兩齣 MCU 蜘蛛俠電影，殊不知打開以 Marvel 電影為其中一個噱頭的 Disney+，卻未見其蹤影。全文在此👉蜘蛛俠不戰無歸｜票房大賺Marvel卻沒錢分？一文看清蜘蛛俠版權史