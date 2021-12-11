日本女子自爆被男友浴室偷拍｜繼早前央視專題報導針孔鏡頭偷拍器材易於購買，更有人在租住酒店時被偷拍。日防夜防，近日Twitter有位日本女生，亦自爆同居男友在家中浴室以意想不到的方法安裝偷拍鏡，並公開器材真身，提醒網友小心。



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早前twitter日本用戶「ご飯」@ii_gohan貼文，她表示雖然已跟犯人傾掂數，但仍然覺得將事件公開是有意義：「ご飯」在洗水間發現一隻手錶，錶面很不自然地對正浴室，不認真去看不會發現它其實是部針孔偷拍鏡頭，當中藏有Micro SD卡插。

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除了對正企缸的偷拍錶，犯人還在電源插座安裝了另一個USB轉插型偷拍鏡頭，這類型最恐怖是直接可在插座取電，更內置紅外線觸發器，只要有人在前面行過就會自動拍片，能長時間偷拍使用。

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利用針孔鏡頭進行的偷拍活動真可謂「防不勝防」，為了保障自己，以下幾個反偷拍、自保貼士絕對要了解一下👇👇👇

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防偷拍／針孔鏡頭｜過去兩年在疫情之下未能出國旅行，港人潮流興起於本地酒店進行 Staycation，但勿以為酒店就是百份百可安心享受私人時間的地方，皆因隱藏式針孔鏡頭無處不在，讓不法之徒將你的私隱發布到網上圖利。👉央視揭偽裝針孔鏡頭$700買到、酒店高危