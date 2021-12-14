【PS4 / PS5 / PlayStation 5】次世代主機PS5已經上市超過一年，但是受到半導體短缺、疫情影響及炒賣成風之下，現時PS5主機仍是一機難求，不論Sony官方還是分銷商都只能不定期推出少量主機以抽籤形式發賣。



新顏色靚就係靚，但首先要買到...

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PS5上市超過一年仍一機難求 網民齊派嬲

PlayStation官方最近公布將推出5款PS5用主機護蓋，顏色分別為午夜黑、星塵紅、星幻粉、銀河紫及星光藍，同時亦推出相同顏色的Dual Sense手掣。PlayStation的Facebook專頁亦發文宣傳新產品，引來不少網民迴響及留言，惟其中不少為「嬲嬲」，千多個反應中有3百多個。

即睇網民買唔到PS5對新主機護蓋顏色派嬲：

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事實上也難怪網民如此反應，畢竟現時PS5仍是一機難求的狀態，坊間二手炒價仍然高企到6千甚至7千港元；既然買不到主機，那麼相關周邊自然也沒用了，對想買卻又買不到機的玩家來說PS5周邊產品的推出無疑是種諷刺。

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