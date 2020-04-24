10部Cyberpunk迷熱捧經典科幻片單：廿二世紀殺人網絡、銃夢…

不知道大家對於我們之前介紹過的「數碼龐克」（Cyberpunk）還有沒有印象？Cyberpunk是相對於「蒸汽龐克」的另外一種對於末世的未來想像。「蒸汽龐克」指的是人類文明發展到極致後，反而只能退回去使用維多利亞時代的舊機械裝置；而Cyberpunk則是以一種走在前端的、時尚的、科技感濃厚的未來想像。除了「數博格」這種生物與機器接合的存在，極大的貧富差距、大型跨國企業掌控全世界的資源、人工智慧、虛擬實境、駭客、人類增強（例如美國隊長）和生物工程、恐怖主義（但其實是反英雄）都是Cyberpunk作品常見的元素與着重的議題。 文：Daniel Hsu, Neil（GQ Taiwan）

而最近在 Netflix 上引起熱議的劇集《碳變》（Altered Carbon），還有最近適逢作者大友克洋的65歲生日的電影《阿基拉》（AKIRA），都是值得一看的數碼龐克作品。就讓我們來看看除了《碳變》、《阿基拉》以外，還有哪些不可不看的經典Cyberpunk作品吧！

No. 1 《碳變》（Altered Carbon）

《碳變》改編自英國作家Richard K. Morgan 2002 年的同名小說，由導演Laeta Kalogridis自編自導。故事的劇情主要描述：發生在 360 年後的未來世界（大部分的情節設定在 2384 年）一個在未來被稱為「港灣市」的舊金山。在未來，人們的記憶跟意識經過數位化之後可以被下載到一個稱為「備份」的盤型裝置裡，而這個「備份」可以在人裡死後轉移至新的軀體，但是如果摧毀備份的話，那個人就會完全死亡。雖然這看似是個可以讓任何人都可以永生不死的美好技術，但是暗中藏著的陰謀與蹊蹺讓這表面和平的未來世界危機四伏。

《碳變》的劇情主要描述：在未來，人們的記憶跟意識經過數位化之後可以被下載到一個稱為「備份」的盤型裝置裡，而這個「備份」可以在人裡死後轉移至新的軀體，但是如果摧毀備份的話，那個人就會完全死亡。（《碳變》劇照）

No. 2 《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）

這部經典的賽博龐克電影，由華高斯基姐妹（The Wachowskis，原稱華高斯基兄弟）執導，香港知名武術大師袁和平擔任武術指導，《殺神John Wick》系列奇洛李維斯（Keanu Reeves）領銜主演。故事主要描述：一名電腦工程師總覺得自己身處的世界存在著難以言喻的不協調感，而在他的追查下，發現了這一切都跟被稱作「母體」（The Matrix）的神秘事物有關。在另一名駭客的引導下，他和傳奇駭客神秘人物「莫菲斯」聯繫上，並繼續挖掘、接近「母體」的真相。本片上映後在全球都有出色的票房成績，而在去年為了慶祝《廿二世紀殺人網絡》20 週年，更推出了 4K 修復版本。

No. 3 《2020》（Blade Runner）

《2020》改編自Philip Kindred Dick所著的小說《仿生人會夢想擁有電動羊嗎？》（Do Androids Dream of Electric Sheep?），由荷里活知名導演列尼史葛（Ridley Scott）執導，《星球大戰》（Star Wars）系列夏里遜福（Harrison Ford）領銜主演。電影描寫反烏托邦的洛杉磯，大企業公司透過基因設計生產一種被稱為「人造人」的有機機器人。人造人被用於危險、卑下或娛樂的工作，而被稱作「銀翼殺手」的特別警察則是負責追捕及「退役」反抗禁令並的人造人。然而一段因緣際會，讓一名退休的銀翼殺手和人造人產生了情愫，進而影響了雙方的世界。



而在《2020》上映後 35 年，更推出了續作《銀翼殺手2049》，由加拿大導演丹尼斯維爾諾夫執導，舊作導演列尼史葛則在本片中擔任執行製片，《星聲夢裡人》賴恩高斯寧領銜主演。劇情主要描述前集的三十年後，一名銀翼殺手為了解決一個重大的危機，而展開深入追查後，發現這一切的線索都指向另一名失蹤已久的銀翼殺手。《銀翼殺手 2049》在該屆奧斯卡獎上獲得五項提名，更獲得了最佳視覺效果獎和最佳攝影獎。

電影描寫反烏托邦的洛杉磯，大企業公司透過基因設計生產一種被稱為「人造人」的有機機器人。（《2020》電影劇照）

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：如何想像人類的未來？10 部不可錯過的 賽博龐克 Cyberpunk 電影與影集！】