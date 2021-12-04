奇洛李維斯加入DC做超級英雄！夥狄維莊遜、奇雲哈特齊齊「賣萌」

【DC超寵聯萌】DC全新動畫電影《DC超寵聯萌》改編自DC漫畫，由《翻生求職黨》（The Internship）編劇之一的Jared Stern編寫及執導，獻聲卡士包含狄維莊遜（Dwayne Johnson）配音主角超級狗、奇雲哈特（Kevin Hart）配音蝙蝠狗，以及《Saturday Night Live》班底Kate McKinnon、Vanessa Bayer、《22世紀殺人網絡》奇洛李維斯、《無聲絕境》John Krasinski、《俠盜一號》Diego等明星，一同在電影中獻聲搞笑萌寵。



身為超人的最佳夥伴且同樣擁有超能力的超級狗，總是和超人在城市裡肩並肩打擊犯罪，但是當超人和其他正義聯盟成員遭到綁架後，牠必須說服一群收容所夥伴，包含蝙蝠狗、大肚豬、莫特龜和松鼠奇比，大家要精通各自新發現的超能力，幫助超級狗拯救這些超級英雄。

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《DC超級寵物軍團》由華納兄弟影業出品，光預告片就超萌，DC粉絲可以期待一下了！

【同場加映】10位Marvel電影宇宙演員一人分演兩角 基斯咸士禾夫唔止飾演雷神（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：《DC 超級寵物軍團》全新預告釋出！巨石強森、凱文哈特、基努李維獻聲搞笑萌寵，拯救超級英雄！】