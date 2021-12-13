iPhone 遺失｜今時今日手機已成為人們不能或缺的日常工具，但總有意外讓我們的手機遺失／被盜，手機尋回的機率頗低、叫人手足無措。一名來自澳門的 YouTuber 近日在遊歷香港的行程中就遺失了他的 iPhone，最後竟奇蹟地失而復得。



華浚來到香港後拍攝了兩條影片，想不到幾日後就要其中一位美女嘉賓幫忙尋找遺失的 iPhone（圖 IG@wachon115）

👉 iPhone最危險功能曝光！達人警告快關掉：你怎麼死的都不知道

YouTuber 華浚失 iPhone、先達女神嘉盈出力襄助

澳門 YouTube 頻道《歡樂馬介休》最近派出其中一位成員 － 華浚到港拍攝一連串的新影片，而當主要影片拍攝完畢後，華浚就到尖沙咀消遣兼小酌一番，然而回酒店途中卻將其天峰藍色的 iPhone 13 Pro Max 遺落在的士之內。

華浚一覺睡至翌晨才驚覺自己的 iPhone 遺失，他即時找出另一部後備的 iPhone 以「Find My」功能定位，而他的 iPhone 13 Pro Max 就在他的眼底下由尖沙咀被帶到旺角，最後顯示被帶至旺角著名的「手機交易場」－先達廣場。

👇👇👇華浚當時絕望地上載了幾個 Instagram Story👇👇👇

👉 iPhone 13換機準備｜舊iPhone有線／無線備份、資料傳輸3大方法

得知手機被帶到先達，華浚身邊不少朋友都勸他就此死心，更以「遺失手機被帶入先達、就如被帶到地府一樣」比喻手機尋回的機會基本等如零；但華浚並未就此放棄，更第一時間聯絡前幾天合作拍片的香港美女 YouTuber 嘉盈幫忙，最終在尋找半天之後，最終竟在先達場內尋回他的 iPhone 13 Pro Max。

華浚在事後上載的影片中多番感謝香港 YouTuber 嘉盈（圖 YouTube）

雖然華浚因此而付出一筆不少的金錢代價，而且更暗地立誓一年不得沾酒，但他仍然慶幸可以失而復得，更一度在街頭喜極而泣。

👉 2021旗艦手機回收價 iPhone 13重創二手市場 呢部跌到$300都無

性感美女YouTuber 嘉盈竟曾任職先達店員？

華浚在事後上載的影片中多番感謝香港 YouTuber 嘉盈，但為甚麼華浚在得知手機流落先達之後，會即時聯繫嘉盈呢？

不講大家可能不知，嘉盈在加入「熊仔頭」之 YouTube 頻道《FHProduction》成為常任成員之前，其實曾經在先達廣場內以兼職店員的身份打工，亦因為其性感造型一度被捧為「先達女神」，後來在媒體推波助瀾之下才慢慢步向幕前。

👉高達模型YouTuber東雲うみ｜新片小背心砌HG夜鶯晒10招高難度技巧

嘉盈向來不吝嗇分享自己的身材，是本地少有主走性感的美女 YouTuber，經常在 YouTube 及 Instagram 上都會見到她的噴血美照（可按圖放大）👇👇👇

+ 32

同場加映：小米手機／手錶／家電 精選2021年10件性價比高小米出品

今年在香港有售的小米產品，少說也有數十款，究竟哪樣才是真正抵玩之作？《香港01》科技玩物記者就為大家精選了今年小米旗下性價比特別出色、功能又不俗的產品。👉👉👉按入全文看詳細資料