【Steam / 2021年總結 / 遊戲】長期追蹤各種Steam平台相關數據的統計網站「Steamdb」最近公布了2021年Steam遊戲的好評排行榜。由於Steam遊戲評論需要用家購入遊戲後才能撰寫，雖然也可以購入後玩完留評價再退款，但始終要先買入遊戲這一點令到Steam評論要「發水」或者「刷評分」比其他平台來得困難。現在SteamDB這正評率排行榜正好可作為參考今年有什麼必玩好遊戲。



今年不少3A大作表現都未如理想。

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3A大作令人失望 榜單前列全為獨立 / 小品遊戲

SteamDB是一個非官方網站，統計各種關於steam的數據，如遊戲的線上人數、特價歷史、好評數量等。最近SteamDB就公開了了在2021年間於Steam上架的遊戲之好評數及好評比例。由於是以於Steam上架的日子計算，因此今年推出的Steam移植作亦計算在內，並非全是2021年新遊戲。

截至12月14日為止，2021年於Steam上架的遊戲共有10449款；好評比例由最佳的96.33%到最差的15.73%。今年在好評榜排在前列的幾乎全部都是獨立遊戲或小品遊戲；排名第一的是Totally Accurate Battle Simulator（TABS），在7萬多份評價中好評率高達96.3%。知名Clicker遊戲《Cookie Clicker》也在約2萬6千份評價中以95.6%排在第5位。

按圖放大Steam 2021年玩家好評排行榜Top 10 👇👇👇

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正評數最多的遊戲則是《Valheim》，共有近30萬個正評，而且正評率亦是高達94.7%，以正評率排行的話排在第13位。在數十萬份評價中可以有近95%正評，足見此遊戲獲得廣泛認可。

至於TGA年度遊戲《It Takes Two》雙人成行，則以近6萬份評價中好評率94.5%排在第20位。雖然排名20看起來有點低，但以好評率計其實只比首名低了不足2%，94.5%好評率已然是極好的數字。

相對地今年多款3A大作表現都未盡如人意，EA旗下DICE工作室新作《戰地風雲2042》以33.3%的好評率排在10234位；而Konami的《eFootball 2022》則以15.7%好評率，在2021年Steam上架的過萬款遊戲中位列倒數第一。3A大作中排名最高的是Resident Evil 8生化危機8，以94.25%正評率排在第24位。

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