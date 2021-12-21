山寨PS5｜【PS5 / GS5】稍早時份在網上有一張「GS5」的圖片廣為流傳，是「山寨」版的PS5主機，外型完全模仿PlayStation 5主機造型，至於其本體實質當然不可能玩到PS遊戲，大抵都是某些舊主機的模擬器。最近外國開箱YouTube頻道「TheRelaxingEnd」就專門買了一部「GS5」來開箱，看看它和PS5有多大差距吧。



「GS5」在阿里巴巴上仍然有售。

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外型為迷你版PS5 實則為紅白機模擬器

如果大家有印象的話，其實多年前也有一部類似的山寨機「GS4 Pro」，只不知是不是同一個生產商的出品了。今次這款「GS5」Game Station 5同樣由中國製造，在阿里巴巴、淘寶和Carosell上都有售，售價約150港元至250港元不等。整部「GS5」由外部包裝到「主機」外觀造型都和PS5十分相似，但體積卻只有PS5的1/6左右。「GS5」以USB火牛供電、AV線輸出，跟機還有兩隻外型和PS2相近的手掣。

即睇中國製山寨PS5「GS5」開箱👇👇

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至於啟動主機後實則是一個200合1的紅白機（NES）模擬器，有Mario、F1賽車、Sonic等遊戲；但是不知為何顏色黑白，而且部份遊戲亦似乎遭到修改，如1988發行的《Donald Land》在主畫面顯示為2010年。雖然從經濟角度而言支持山寨遊戲機並不太好，但如果想一個比較惡攪的聖誕/新年禮品用來在派對上開玩笑之用，「GS5」可能也是一個選擇。

黑白200 in 1...

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