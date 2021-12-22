【賽馬娘 / 馬娘 / 馬主 / 手遊】Cygames開發的手機遊戲《賽馬娘Pretty Derby》持續大熱，雖然目前只在日本地區正式發行但亦已經常衝上全球課金榜頭十名，遊戲下載數亦已突破千萬大關。最近日本電視節目《新・情報７daysニュースキャスター》製作了2021年度回顧特輯，回顧了今年的流行大事，其中就有提到《賽馬娘》熱潮，更專訪了一位玩《賽馬娘》玩到於現實也做了馬主的重度玩家。



別的不說，賽馬娘的人設是無得輸，位位馬娘都這麼可愛。

日本特色一口馬主制度 幾千元即可做馬主

日本電視節目「新・情報７daysニュースキャスター」在最近的2021年度回顧特集中，於《賽馬娘》的環節訪問了重度玩家「水無瀨」（化名）先生，了解他如何由手遊玩家變成現實中的馬主。水無瀨先生也提到這在宅宅來說是很普遍：因為遊戲或動漫而接觸到作為原型的現實事物，繼而也對現實事物產生興趣繼而參與其中。而原來在日本，做馬主不需要一千幾百萬現金，透過「一口馬主」制度低至幾千元即可做馬主！

即睇日本如何幾千蚊港紙就可做馬主：

+ 5

在《賽馬娘》遊戲中登場角色之現實原型馬匹基本上都是已退役或已故的老馬，因此水無瀨投資的主要是這些馬匹的後代。從開銷的角度來看也很好理解，畢竟當個一口馬主，最便宜只需數千港元即可入場，隨時比在遊戲中抽蛋天井一次還要便宜；還不如拿那個錢過過做馬主的癮。如果馬匹表現優秀，更有機會得到可觀的回報。

以日本三冠馬王「黃金巨匠」（オルフェーヴル）為例，一口馬主最低投資額150萬日圓，而牠生涯獲得的總賞金超過10億日圓，150萬出資額可分得約2500萬元的賞金。當然還要扣除馬匹的飼育費用後才是實質獲利額。

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