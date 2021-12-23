8、90年代的港產片為人津津樂道，多個經典電影系列和主題家傳戶曉，當中包括林正英的殭屍系列電影。經過多年，殭屍道長的角色靈魂仍舊存在於影迷心中，遊戲商就與林正英家人商議授權還原當年殭屍系列場景在手遊之中，打造出《道士出觀》，更預計在12月27日上架。



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沉浸式捉鬼MMO

玩家可以在《道士出觀》中選擇多個不同職業，透過不同的職業能力降妖除魔，一招一式還原經典殭屍電影的內容。而12月27日上架，正是林正英先生的誕辰，雖然林正英先生已仙逝，希望玩家都能夠在遊戲中「再見林正英」。

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「大師兄」現身

多次出演殭屍系列電影的錢小豪，再度擔起「大師兄」一角，他認為：「殭屍系列題材能夠透過不同平台繼續傳承下去，相當有意義」。尤其遊戲還原度極高，透過遊戲畫面能讓他懷念起昔日與師傅林正英及一系列角色的景、物、情節，格外不容易。

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