《三國殺》剛推出秒成Steam最差遊戲　力壓eFootball 2022登首位

此前《三國殺》在Steam商店中上線才幾天，獲得了差評如潮，好評率12%的用户評價。
如今好評率再度下跌，達到了10%，一舉奪得了steam最差遊戲的「榜首」。
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目前該作好評率僅為8%，玩家紛紛表示遊戲粗製濫造，氪金嚴重，每周活動不走心等。第二名是Konami出品的足球模擬遊戲《eFootball 2022》，第三名為暴力賽車遊戲《橫衝直撞3：毀天滅地（Flatout 3: Chaos and Destruction）》。
按圖放大Steam 2021年玩家好評排行榜Top 10 👇👇👇
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