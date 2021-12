蜘蛛俠 3 彩蛋/奇異博士 2 預告公開|Marvel 年度壓軸大作電影《蜘蛛俠:不戰無歸(Spider-Man: No Way Home)》剛好上映一個星期,相信不少 MCU 影迷都已經入場看過,而 Marvel 官方在稍早之前就於網上公開《不戰無歸》的第二彩蛋影片,亦即是《奇異博士 2》的正式預告,由於可以不斷重看,我們更容易發現當中的細節。



《奇異博士2: 失控多重宇宙(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)》之正式海報

👉 13個WhatsApp功能打工仔必學 群組放假變靜音 完美隱藏已讀不回

《奇異博士2》預告片逐格解構

《奇異博士(Dr.Strange)》續集的正式標題為《Doctor Strange in the Multiverse of Madness》,中譯《奇異博士2: 失控多重宇宙》,明顯是以多元宇宙為主軸開展故事,在預告開段已經暗示了 Dr.Strange 在《不戰無歸》中為蜘蛛俠施咒改變現實,最終似乎導致嚴重後果,而為了修正錯誤,Dr.Strange 就找來已正式變成紅女巫的 Wanda 幫忙。

👇👇👇按圖放大看更多《奇異博士2》預告細節👇👇👇

+ 11

👉 消委會7款可換鏡頭相機評比 Nikon/Sony/Canon 八千元款CP最高

神秘新女角是…?

一如過往其他 MCU 電影,Marvel 總會在預告中收起不少秘密彩蛋,而今次在預告片中就出現了至少兩個新女角,其中一個已經確定為 Miss America,由年輕新星 Xochitl Gomez 所飾演。

在預告中出現了一個陌生背影,看其外套上大大粒白星,就知道她是將在今集參戰的新少年英雄 Miss America/ America Chavez

👉 快刪!Android 6款QR、PDF免費App暗藏木馬 30萬人銀行資料被竊

Miss America 在今集《奇異博士2》中登場的理由十分合理,皆因她於原著中有著可以一拳打穿次元空間的能力,對於需要修正多元宇宙錯誤的 Dr.Strange 而言是強力夥伴。只不過另一個女角的身份就較為神秘…

仔細看,圖中站在 Dr.Stragne 身後的除了 Miss America,左邊還有一名露出半臉、穿著緊身衣的女性(圖 Marvel)

對於這位女角,不少人猜測她就是出自 Marvel 動畫影集《What If...》中的「英國隊長」Peggy Carter,在故事中她取代了 Steve Rogers 接受了超級士兵改造,成為了 Captain Carter,今次或者會穿越多元宇宙,來到 Dr.Strange 身邊成為助力。

在《What If...》第一集中,Peggy Carter 取代了 Steve Rogers 接受了超級士兵改造,成為了 Captain Carter

👉Disney+網民力數8個缺點|連登仔表達不滿反被圍插?裝唔到/冇4K

而亦有傳因為《Spider-Man: No Way Home》的「客串」策略實在太為 Fans 受落,Marvel 方面正著手為《奇異博士2: 失控多重宇宙》加入更多客串角色,故除了 Captain Carter,其他《What If...》中登場的角色都有望亮相。

其中就包括有穿上 Dr.Strange 飛行長袍(Cloak of Levitation)的 Zombie Hunter Spider-Man(圖 Marvel)

要睇得明需要再睇 3 套 Disney+ 劇集?

在兩年前《Avengers: Endgame》及《Spider-Man: Far from Home》之後,MCU 電影進入「第5階段」,過去一年不論是電影抑或 Disney+ 上獨家播放的影集都在鋪陳「多元宇宙 Multiverse」的概念,而 2022 年 5 月上映的《Doctor Strange in the Multiverse of Madness》就是多元宇宙的爆發點。

考慮到 Marvel 作品的「互文性」,在入場觀看前各位最好做足功課,其中三套Disney+ 上獨家播放的影集《WandaVision》、《LOKI》以及《What If…》都明顯與今集《Dr.Strange》有關,在未來幾個月不妨找來看看。

《WandaVision》、《LOKI》以及《What If…》在劇情上都觸碰到 Marvel 多元宇宙的概念及操作(圖 Disney+)

👇👇👇《奇異博士2》中文版預告連結👇👇👇

同場加映:蜘蛛俠不戰無歸|入場前必睇懶人包 三代同堂敵人角色劇情全分析



《蜘蛛俠:不戰無歸》上映,今集最大賣點是將5部舊《蜘蛛俠》真人電影中的敵人「三代同堂」集於一身,更有傳3代蜘蛛俠將會同場合作!送上入場前必睇懶人包👉👉👉多重宇宙、敵人設定、角色關係,現在一筆過為你分析!

同場加映:蜘蛛俠不戰無歸 Disney+睇唔睇到?



《蜘蛛俠:不戰無歸(Spider-Man: No Way Home)》作為年度壓軸的 MCU 電影將在 12 月 15 日正式上畫,相信不少 Marvel Fans 都想重溫之前的兩齣 MCU 蜘蛛俠電影,殊不知打開以 Marvel 電影為其中一個噱頭的 Disney+,卻未見其蹤影。全文在此👉蜘蛛俠不戰無歸|票房大賺Marvel卻沒錢分?一文看清蜘蛛俠版權史