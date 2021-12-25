巴尼陣亡紀念日｜高達迷、自護迷啊！比起在12月25日慶祝聖誕節，你們不是有更值得紀念的事嗎？我們的弟兄：《高達0080》主角巴尼（バーナード・ワイズマン）伍長，年僅19歲就駕駛渣古與高達NT-1奮戰到底，在U.C.0079年12月25日，於衛星6號英勇陣亡，史稱：巴尼陣亡紀念日。



👉網民選《高達》紅彗星馬沙最型專用MS Top10 冠軍機體竟不是紅色

可憐的巴尼，全名其實是巴納德·魏茨曼（バーナード・ワイズマン），19歲，自護軍突擊機動軍伍長、特殊部隊「獨眼巨人隊」隊員。在潛入衛星6號進行間諜任務，竟然艷福無邊，與長直髮美女姬絲相遇，可惜天意弄人，對方竟然就是自護軍的對標：新型高達NT-1的駕駛員。

👉高達模型家東雲｜小背心YouTube新片砌HG夜鶯 晒10招高難度技巧

巴利誤以為靠自己殺敗新型高達，就可以阻止自護軍就會向衛星6號施放核武，一個人駕駛渣古II-FZ與新型機對打。其實，核彈早已被聯邦截獲，更諷刺的是，巴尼在死前也不知道，高達NT-1的駕駛者正是姬絲，巴尼弟兄就在12月25以「單身狗」的身份去世，試問各位高達迷，還好意思在這天慶祝聖誕？

網民自製梗圖紀念巴尼陣亡

+ 5

👉聖誕平買figure/高達模型 旺角7大玩具店推介 2600呎樓上鋪必行

本文根據動畫《機動戰士高達0080口袋裡的戰爭》內容而寫，雖然事件純屬虛構，但網民的反應和互動卻是真實的。此外，巴尼的配音員辻谷耕史先生，已在2018年10月17 日腦梗塞離世，追悼巴尼同志之外，也在心中為辻谷先生祈禱吧。

同場加映：福岡高達 1:1 Nu Gundam完成了，但是……



福岡1:1 Nu Gundam 實物大Nu高達早前安裝頭部、正式完工，但網民卻指實物大Nu高達除欠了背上的飛翅砲，頭部不夠「還原」，手上尚欠一道具才夠傳神，即睇點解被插！全文在此：福岡高達 1:1 Nu Gundam完成！網民鬧頭雕還原度低？手部欠一道具