SD高達G世代永恆：UR異靈命運登場．新年派1萬石＋8次十連必中UR
《SD高達 G世代 永恆》官方直播公佈了由12月24日至2026年3月的更新路向圖，首先12月24日「應節」推出《0080口袋裡的戰爭》，主持人更在直播中大叫「巴尼！」真的令人想哭出來！此外，內容涵蓋大量新參戰作品，包括0080、X後半、水星魔女後半、Seed Destiny後半、08小隊、Seed X Astray 、AGE、MS IGLOO等，強力UR機體及新年慶祝活動，連續登入及完成任務最多可取1萬石，以下為大家整理重點情報。
即將實裝的新故事與新機體有哪些？12.24率先玩《0080》
官方宣佈將於未來數月陸續追加多部作品的劇情及機體。首先，12月24日將推出《機動戰士高達0080：口袋裡的戰爭》故事活動，新機體包括高達NT-1及渣古II改，並會有特殊的「聖誕老人」及「雪人」造型充氣假人登場。
新UR機體及復刻卡池值得抽嗎？
針對戰力提升，12月31日將開啟強力的新年Pick Up卡池。新登場的UR機體包括異靈高達（最終決戰時）EX以及命運高達 EX。新UR角色則有蘇萊塔·墨丘利。
此外，早前錯過的玩家亦有入手機會，官方確認將首次復刻突擊自由高達 EX及其專屬支援角色拉克絲·克萊因（永恆號）。同時，新UR支援角色泰莉亞·古拉迪斯（密涅瓦號）亦會同步登場。而新池中更有一些新的Seed Destiny SSR機體以及UR智慧女神號。
除夕雙響砲｜追加水星魔女＋SEED-D 後半劇情
緊接著在12月31日大除夕，主線關卡將一口氣實裝《機動戰士高達 水星的魔女》後半部及《機動戰士高達 SEED DESTINY》後半部劇情。屆時玩家可開發及獲得多款新機體，包括《水星》系列的最終機體，以及《SEED DESTINY》中的大魔騎兵等七部機體。
2026年第1季追加5大新故事｜X後半／MS IGLOO／AGE／SEED X ASTRAY／08小隊
展望明年，1月將推出《機動戰士高達 MS IGLOO》故事活動及《機動新世紀高達 X》主線後半；2月則有《機動戰士高達 SEED X ASTRAY》故事活動，確認追加無畏高達及亥伯龍高達，同時亦會實裝《機動戰士高達 AGE》菲利特及阿瑟姆篇主線。3月更預定推出《機動戰士高達 第08MS小隊》故事活動，陸戰型高達及阿普撒拉斯II將會參戰。
如何領取新年派10000石及免費十連抽福利？
直播完結後登入即派：1000石
12月24日起每日登日，7日總計共派3000石
完成板塊任務再派3000石
登入BANDAI Web Store派3000石（但留意此Web Store未必支援香港區用家)
Web Store 紀念：日本Apple 因反壟斷法放手讓手機從第三方平台課金增值，只要用家上BANDAI新開設的 Web Store 課金買石，不單比App 內買石更便宜，甚至會送禮物。只要在遊戲內連結Bandai Namco ID並登入Web Store，即可免費領取 3,000 鑽石。（但留意此Web Store未必支援香港區用家)
為慶祝新年及Web Store上線，官方推出了極其豐富的派石活動。追加了歲末特別保底，5次10抽必中一隻UR。
UR 1體確定 Keep免費10連Gacha
12月24日起將舉辦「UR 1體確定 Keep免費10連Gacha」。玩家每天可進行一次免費10連抽，最多可抽8次，並設有「保留（Keep）」機制，讓玩家在8次結果中選擇最滿意的一次領取，確保能獲得心儀的常駐UR機體。