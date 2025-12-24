《SD高達 G世代 永恆》官方直播公佈了由12月24日至2026年3月的更新路向圖，首先12月24日「應節」推出《0080口袋裡的戰爭》，主持人更在直播中大叫「巴尼！」真的令人想哭出來！此外，內容涵蓋大量新參戰作品，包括0080、X後半、水星魔女後半、Seed Destiny後半、08小隊、Seed X Astray 、AGE、MS IGLOO等，強力UR機體及新年慶祝活動，連續登入及完成任務最多可取1萬石，以下為大家整理重點情報。



即將實裝的新故事與新機體有哪些？12.24率先玩《0080》

官方宣佈將於未來數月陸續追加多部作品的劇情及機體。首先，12月24日將推出《機動戰士高達0080：口袋裡的戰爭》故事活動，新機體包括高達NT-1及渣古II改，並會有特殊的「聖誕老人」及「雪人」造型充氣假人登場。

會有特殊的「聖誕老人」及「雪人」造型充氣假人登場。

新機體包括高達NT-1及渣古II改

新UR機體及復刻卡池值得抽嗎？

針對戰力提升，12月31日將開啟強力的新年Pick Up卡池。新登場的UR機體包括異靈高達（最終決戰時）EX以及命運高達 EX。新UR角色則有蘇萊塔·墨丘利。

此外，早前錯過的玩家亦有入手機會，官方確認將首次復刻突擊自由高達 EX及其專屬支援角色拉克絲·克萊因（永恆號）。同時，新UR支援角色泰莉亞·古拉迪斯（密涅瓦號）亦會同步登場。而新池中更有一些新的Seed Destiny SSR機體以及UR智慧女神號。

，官方確認將首次復刻突擊自由高達 EX及其專屬支援角色拉克絲·克萊因（永恆號）

除夕雙響砲｜追加水星魔女＋SEED-D 後半劇情

緊接著在12月31日大除夕，主線關卡將一口氣實裝《機動戰士高達 水星的魔女》後半部及《機動戰士高達 SEED DESTINY》後半部劇情。屆時玩家可開發及獲得多款新機體，包括《水星》系列的最終機體，以及《SEED DESTINY》中的大魔騎兵等七部機體。

2026年第1季追加5大新故事｜X後半／MS IGLOO／AGE／SEED X ASTRAY／08小隊

展望明年，1月將推出《機動戰士高達 MS IGLOO》故事活動及《機動新世紀高達 X》主線後半；2月則有《機動戰士高達 SEED X ASTRAY》故事活動，確認追加無畏高達及亥伯龍高達，同時亦會實裝《機動戰士高達 AGE》菲利特及阿瑟姆篇主線。3月更預定推出《機動戰士高達 第08MS小隊》故事活動，陸戰型高達及阿普撒拉斯II將會參戰。

+ 10

如何領取新年派10000石及免費十連抽福利？

直播完結後登入即派：1000石

12月24日起每日登日，7日總計共派3000石

完成板塊任務再派3000石

登入BANDAI Web Store派3000石（但留意此Web Store未必支援香港區用家)



Web Store 紀念：日本Apple 因反壟斷法放手讓手機從第三方平台課金增值，只要用家上BANDAI新開設的 Web Store 課金買石，不單比App 內買石更便宜，甚至會送禮物。只要在遊戲內連結Bandai Namco ID並登入Web Store，即可免費領取 3,000 鑽石。（但留意此Web Store未必支援香港區用家)

為慶祝新年及Web Store上線，官方推出了極其豐富的派石活動。追加了歲末特別保底，5次10抽必中一隻UR。

UR 1體確定 Keep免費10連Gacha

12月24日起將舉辦「UR 1體確定 Keep免費10連Gacha」。玩家每天可進行一次免費10連抽，最多可抽8次，並設有「保留（Keep）」機制，讓玩家在8次結果中選擇最滿意的一次領取，確保能獲得心儀的常駐UR機體。

下載連結：iOS版本 ／ Android版本