高達官方旗艦店「THE GUNDAM BASE Hong Kong」將於2025年12月20日在九龍啟德雙子匯2期盛大開幕。HashTECH01同動漫網紅Yuna一齊率先去啟德雙子匯2期8樓The Gundam Base 香港店參觀！



Gundam Base 香港店，店內比想像中更靚，入口中間是大型God Gundam 半身象，左邊是貨場、右邊是展覽區。原來依窗而建的1:2 God Gundam 背身像，背後在天光時會有自然光照射入來，跟神高達背上有半透明物料的「爆熱陣」很夾。而這巨像的細節也很足，強調它是一件巨型的高達模型，上面有水印細標記。

率先參觀日當天，個個都在前面打卡影相！Yura就撞見她的拉比，更以「石破Love Love 天驚拳」的合體動作打卡！

Yura仔IG：https://www.instagram.com/yuna.weary/

拉比IG：https://www.instagram.com/sazabirabill/

1／144 香港之夜高達模型戰鬥場景

回說展覽區，開幕主打是一個1／144比例的「香港戰鬥場景」，除了《Z高達》的Mk2 VS 重高達「新香港之夜」大戰，還有其他歷代高達系列的「香港之戰」對決場景。

展覽區開幕期間有1／144比例的「香港戰鬥場景」

再行過一點有RX-78元祖高達模型進化史、各式高達主角機模型介紹等。大門口外更有1.8米高的G-BASE 藍色RG 2.0高達立像，一樣是打卡必影位。

大門口外更有1.8米高的G-BASE 藍色RG 2.0高達立像，一樣是打卡必影位。

除了7款限定高達模型，還有哪些高達模型賣？

Gundam Base 香港店的產品陳列區非常大，店特除了已公開的G-BASE藍RG 元祖2.0、兩款環保膠黑色Wing Zero及紅迷，其實還有很多其他款式，包括「明鏡止水 RG God Gundam」，彩透外甲金屬電鍍MG Sazabi Ver.KA等等。

Gundam Base 香港店的產品陳列區非常大

其他G-BASE模型式都有不少款式，甚至Gundam Park 福岡 SIDE-F限定款式都一應俱全。另外還有一些BANDAI Tamashii 的高達完成品，以及各式高達盲盒玩具賣。

另外還有一些BANDAI Tamashii 的高達完成品，以及各式高達盲盒玩具賣。

Gundam Park 福岡 SIDE-F限定款式都一應俱全。

Gundam Base香港有哪3款限定版高達模型發售?

店內將發售超過100款高達模型，重點包括「THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR」3款限定商品:RG 1/144 RX-78-2高達Ver.2.0限定配色(售價319.9港元)、MG 1/100飛翼高達零式EW Ver.ka循環再造色(489.9港元)及MG 1/100迷惘高達紅色機循環再造色(409.9港元)。

G-BASE 更新了4款限定版模型情報

新款式將於12月25日 開售（即開幕日未有貨），部份數量極稀少 售完即止，數量有限、每人每日限購每款1盒。

🔹 MG 1/100 百式 2.0 機械透明核心塗裝版 G-BASE Ver.[HK$1359.9]

🔹 MGSD 自由高達 [彩色透明版] G-BASE Ver. [HK$349.9]

🔹 MGSD 高達巴巴托司 [鐵血塗層版] G-BASE Ver. [HK$549.9]

🔹 HG 1/144 G-些路夫 完美背包裝備 電影版本 G-BASE Ver. [HK$309.9]

小朋友體驗模型製作

店鋪內還有給小朋友體驗砌模型的「Fun To Build Gunpla」特區，達指定條件後，小朋友可得到一盒體驗版1／144高達，並提供工具，完成後可免費帶模型回家。

店鋪內還有給小朋友體驗砌模型的「Fun To Build Gunpla」特區

小朋友可得到一盒體驗版1／144高達，並提供工具，完成後可免費帶模型回家。

如何預約前往Gundam Base香港參觀購物?

這家香港官方旗艦店，店舖佔地近4500平方呎，營業時間為上午11時至下午8時，集結高達模型銷售、主題展覽、製作體驗及周邊商品於一身。整體Gundam Base 香港店雖然佔地是不如台場大，但記者喜歡它的樓高有8至9米，非常廣闊開揚，忽然間場啟德就如去了台場，感覺真的很好！

入場預約｜必用The Twins Rewards手機應用程式

如果你都想去，開業期間採登記預約抽選制，需透過The Twins Rewards手機應用程式以先到先得形式登記，每位會員可選擇其中一天預約進場一次，每節限時1小時。詳情將於THE GUNDAM BASE HONG KONG Facebook官方專頁公佈。

THE GUNDAM BASE HONG KONG

地址：啟德沐翠街12號雙子匯2期8樓803

開放時間：上午11時至晚上8時

iOS版下載連結Android版下載連結