荃灣現場直擊｜高達W Gundam Wing 三十周年 X KYUBI 荃新天地 聖誕Pop Up Store｜由AK＠Mirror創立的本地人氣潮流品牌KYUBI，今個聖誕首次與全球最強機械人IP《機動戰士高達》合作，於荃新天地1期中庭舉辦《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》主題Pop Up Store，場內有4米高零式飛翼高達打卡牆、3款2米高3D高達立像以及「流星作戰五子」真人比例打卡立牌，更有KYUBI聯乘服裝現場發售，又有金屬收藏卡掛飾盲盒抽，星期六日要去買禮物、過聖誕！



荃新天地高達展覽有什麼必看的打卡亮點？

今天記者率先前去荃灣西的荃新天地1期中庭，現場直擊這個話題性十足的「高達W x KYUBI」期間限定店。一踏入中庭，首個感覺就是視覺衝擊力十足。現場展出了三款極具代表性的1.8米高3D高達立像造工相當精緻。

最讓我驚喜的是場地中央那個巨型KYUBI月球燈打卡背景（留意背面有另一張立體的希羅燈牌可以打卡）。說實話到場前還擔心會有點格格不入，怎料現場一看，配備煙霧和燈光效果的1.8米的飛翼高達零式EW（Wing Gundam Zero EW）與地獄死神高達（Gundam Deathscythe Hell EW）就像「左右門神」一樣，威風凜凜地鎮守月球兩旁，絕對是全場最有型的打卡位。

1.8米的飛翼高達零式EW（Wing Gundam Zero EW）與地獄死神高達（Gundam Deathscythe Hell EW）就像「左右門神」一樣，威風凜凜地鎮守月球兩旁

要留意月球背面有另一張立體的希羅燈牌可以打卡。

KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025｜5大吸引之處

－香港限定KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM主題潮流服飾、周邊產品及玩具

－4米高Wing Gundam Zero (EW)超巨型打卡牆

－1.8米高初代高達RX-78-2、Wing Gundam Zero (EW)及Gundam Deathscythe Hell (EW)立像(配備煙霧及燈光效果)

－《新機動戰記高達W》30周年金屬收藏掛飾

－BANDAI高達模型玩具

飛翼高達零式EW幕牆與流星作戰五子在哪裡？

除了立像，場地右上角其實還有不能錯過的高達4米的巨型飛翼高達零式EW幕牆，氣勢磅礡，站在前面顯得自己非常渺小，那種壓迫感只有在現場才能感受到。另外可留意，商場大屏幕有時都會播放高達W x KYUBI主題畫，一樣好適合打卡。

高達4米的巨型飛翼高達零式EW幕牆，氣勢磅礡

商場大屏幕有時都會播放高達W x KYUBI主題畫，一樣好適合打卡。

在4米巨幕位置轉向左邊，有「流星作戰」五位主角希羅、杜洛華、卡多魯、五飛和多洛華等身立牌一字排開，天氣都快要跌到單位數，「背心勇者」希羅依然只穿背心短褲，真是好型。對於《高達W》的粉絲來說，一定要跟他們打卡合照才算不枉此行。

今時今日連SMAP都解散了，這隊90年代「5人boy band」依然齊腳

KYUBI 高達聯乘系列值得入手嗎？

這次展覽的重頭戲，自然是由MIRROR成員AK（江𤒹生）主理的潮牌KYUBI與高達的聯乘系列。雖然是動漫周邊，但設計感極強，完全融入了街頭潮流元素。

KYUBI 高達聯乘系列服飾

KYUBI X Gundam W 金屬收藏卡掛飾盲盒，每張金屬圖案卡都附有硬質保護套，全14款圖案有主角、有高達機體，配備透明收藏盒及可拆式皮扣，極具收藏價值。$129／1抽（5張boxset $645/全套共14款）

KYUBI X Gundam W 金屬收藏卡掛飾盲盒

他們這次以《高達W》及《高達0079》為靈感設計的時裝單品，每一件都非常有型。我在現場看了一圈，私心最喜歡那件背後印有馬沙（Char）圖案的T恤，有KYUBI logo 配上紅彗星角色圖案製成背print，穿出街也不會覺得突兀。

KYUBI W高達 Tee ＄520（S/M/L/XL/XXL）

KYUBI W高達 Tee ＄520（S/M/L/XL/XXL）｜雙面W Gundam 背心 ＄650（S/M/L/XL/XXL）

此外，最讓我驚豔的是那款「RX-78元祖高達薰香擺設」。聽店員介紹，這是仿照日本青白瓷傳統工藝設計，更是全人手製造。看著那溫潤的瓷器質感，與高達剛硬的線條完美融合，每一件的色澤和紋理都有細微差別，可以說全是獨一無二的藝術品。此產品限量受注生產、不訂就沒有現貨「RX-78元祖高達薰香擺設」（$1,580）。

「RX-78元祖高達薰香擺設」（預訂價 $1,580）

現場有限定版W高達HG模型發售嗎？

最後當然要逛逛場內的BANDAI模型期間限定店（Pop-up Store）。雖然這裡的規模屬於小型店鋪，款式數量不算太多，但勝在「貴精不貴多」。如果之前不想在各大高達玩具展排長龍，仍未入手5款「彩色透明版」（Clear Color）HG Wing Gundam 模型（各$170）的朋友，今次是好機會了。

最後當然要逛逛場內的BANDAI模型期間限定店（Pop-up Store）

最後當然要逛逛場內的BANDAI模型期間限定店（Pop-up Store）

5款「彩色透明版」（Clear Color）HG Wing Gundam 模型（各$170）

即睇現場高達模型Pop Store 有咩買？點圖放大睇

總括來說，這次展覽雖然範圍不算極大，但打卡位的佈置非常有心思，加上AK主理的潮物加持，絕對值得高達迷和潮流愛好者特地來一趟。

高達W x KYUBI荃新天地 期間限定店幾時舉行?

《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》期間限定店將於 2025 年 12 月5 日至 2026 年 1 月 4 日在荃灣荃新天地1期高層地下中庭舉行，每日上午10時30分至晚上10時開放。此外，商場地下樓層另設KYUBI期間限定店，主打發售Gundam系列以外的其他熱搶KYUBI Charm系列盲盒。

《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》

日期：2025年12月5日至2026年1月4日

時間：上午10時30分至晚上10時

地點：荃新天地1期高層地下中庭

KYUBI期間限定店開放時間：上午10時30分至晚上10時

KYUBI期間限定店地點：荃新天地1期地下(萬寧側)