新海誠導演《星之聲》推出20週年　8部作品輪替在下北澤戲院上映

為紀念新海誠導演作品《星之聲》推出 20 週年，東京下北澤 Tollywood 戲院將舉行特別上映活動「新海誠導演特集 2022」，於 2022 年 2/2～3/6 期間上映他創作的系列作品。



《星之聲》自 2002 年 2 月 2 日在下北澤 Tollywood 戲院上映，也是新海誠導演的首部商業作品；這次預計上映與《星之聲》同期的作品《她與她的貓》，還有《雲之彼端、約定的地方》、《秒速 5 公分》、《追逐繁星的孩子》、《言葉之庭》、《你的名字。》、《天氣之子》。

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