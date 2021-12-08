泡泡︱Netflix全新原創動畫　虛淵玄/小畑健等超豪華製作班底公開

集結超強大卡司的動畫作品要來了！《死亡筆記》、《棋靈王》作畫小畑健擔任角色設計、《魔法少女小圓》編劇虛淵玄撰寫、《進擊的巨人》導演荒木哲郎執導、《機動戰士高達 NT》配樂澤野弘之作曲、共同製作即將於明年 4 月 28 日於 Netflix 獨家播出的原創動畫《泡泡》，這不讓人期待都難啊！



《泡泡》講述世界各地的地心引力開始瓦解，並下起了泡泡雨，東京也因此與世隔絕，在一場大爆炸被拯救醒來的主角「響」，在變成跑酷遊樂場的東京穿梭時，不慎失足被擁有神秘力量的女孩「詩」救起後，兩人聽見了別人無法聽聞的聲響，於是開啟了一段探索世界為何變得如此的真相之旅。

+ 26

動畫交由製作過《進擊的巨人》、《甲鐵城的卡巴內里》、以及最近快速竄紅的新番《國王排名》的 WIT STUDIO 負責，網友們看到這個製作陣容紛紛驚訝的留言：「這什麼令人胃痛的組合？」、「這就是傳說中的鬼之陣容嗎？」，期待這部由各界大師製作的動畫，想必會給人帶來與眾不同的震撼感！

延伸閱讀：Netflix｜4大2021必追動畫 《極道主夫》超浮誇極爆笑▼▼▼

+ 16

延伸閱讀：

世紀婚禮加上超爆破大場面！《名偵探柯南》新劇場版《名探偵コナン ハロウィンの花嫁》預告片登場！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】