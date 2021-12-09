最想動畫化漫畫TOP10公開！《SPY×FAMILY》許願成功後最期待是它

每一個季度日本都會有不少根據漫畫改編的動畫播出，要是能看到自己喜歡的漫畫被動畫化，相信會很高興。



近日，日本網站gooranking舉辦了對最希望動畫化的漫畫進行了投票，今次是《SPY×FAMILY間諜家家酒》這套近年經常出現類似排行榜並宣佈動畫化後的投票，這次投票共有1208票參與。

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不知道這套講述在宮廷生活的少女貓貓的故事的《藥屋少女的呢喃》何時可以進行到動畫化呢？畢竟作者自己也很期望。

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