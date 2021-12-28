Metal Robot魂 飛翼高達零式 Wing Gundam Zero 開箱試玩｜BANDAI 12月高達完成品新貨上市，即睇試玩報告。



BANDAI Metal Robot魂 飛翼高達零式/14,300日圓（鍾世傑 攝）

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包裝及配件細節一覽

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TV版其實都好型

Wing Gundam Zero 飛翼高達零式是《W高達》電視版中希羅尤使用的最強機體，裝備有「零式系統」，會強行將戰術分析、最佳反應動作等情報強行灌入駕駛員腦袋，對使用者負擔極大。最大特色是一對巨型長槍Twin Buster Rifle，以及「瞓低就等如變型」的飛行形態。近年玩家都只喜歡Katoki Hajime重新設計的EW羽毛翼版，但其實由大河原邦男設計的TV版同樣出色，只要BANDAI玩具部略為refined一下，已經簡潔又威武。

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飛翼高達零式全身細節詳看

Metal Robot魂飛翼高達零式，大概要$1200左右才能買到，那它貴在哪裡呢？為何稱為Metal Robot魂，但又好像沒使用合金外甲？因為MR魂的賣點是「合金骨架」，它可以平衡人型的重量分布，關節夠緊保持好雙手握持Twin Buster Rifle開槍。裝甲雖是膠，但全部有上色或表面處理，沒有一處以原生膠料顏色示人，也有一定數量的印字拉花，各細節有分件，細位多、線條銳利。

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可動性一流夠紮實

全隻figure的關節構造很好，雙膊就有拉出式關節，做到雙手向前水平交疊、雙手持槍的招牌動作；裙甲、肩甲、雙翼都不阻礙動作，髖關節靈活，能做到單腳跪地。比較可惜是胸下面駕駛倉位置的上腰太實，很難向前扭，而雙翼竟是以金屬球型接駁，怕玩得一頭半個月就會開始鬆。

可動性相當好。（鍾世傑 攝）

做到單腳半跪。（鍾世傑 攝）

雙槍合一向前射，這招本來是飛翼EW才會用，但照擺啦！（鍾世傑 攝）

左右開弓，機戰常用的MAP兵器第二形態（鍾世傑 攝）

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高達躺平族

變型簡單的好處，是不會影響人型時甫動作，而變身後的飛行機比想像中有型，雖然真的是躺平當變型，腳板收納入小腿的細節做足，合金料可長時間保持機型，不會有甩皮甩骨的問題。

總結：88分｜除了後裙甲好鬆不斷掉下來，基本把玩體驗很好，QC方面除了幾個礙眼的水口位及油出界，還算可以接受，個人覺得1千元左右是能接受的，現時定價1300蚊買就有點點貴，不過也別等太久，將來出艾比安，飛翼零式又會有人搵，到時又炒起。



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