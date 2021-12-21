王力宏離婚／偷食風波｜紅遍中港台的歌手王力宏早前宣布離婚，但隨即被前妻李靚蕾在網上連環爆料指出他結婚多年擁有大量「炮友」、更在召妓後有紀錄下對手特徵的癖好。

事件稍早前以王力宏正式道歉暫告一段落，但相信有不少人都好奇：究竟王力宏前妻李靚蕾是如何掌握那麼多證據？原來這可能與王力宏的舊手機有關。



王力宏為知名「果粉」，在 2018 年時更被邀請到 Apple 的新品發布現場，率先試玩當時新發表的 iPhone XS，又與 Tim Cook 合照留念（圖 Instagram @wangleehom）

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王力宏舊手機疑未清機就轉予前妻？

由發表離婚消息、以至後來回應前妻的指控，王力宏就上載了好幾條微博，這些微博的「尾巴」、即一般用來顯示發帖手機的位置，由離婚後的第一條微博開始變成了 Apple 旗下最新型號的 iPhone 13 Pro Max。

王力宏轉用新 iPhone 的消息，在離婚風波以外也攪動了一下內地的科技圈子，只不過與此同時、隨著李靚蕾爆出的偷食證據愈來愈多，有眼尖的網民就發現了另一有趣的痕跡 －王力宏前妻李靚蕾之所以掌握如此多實質證據，似乎是因為王力宏將未完全清除記憶的舊 iPhone 轉手予前妻。

由 12 月 15 開始，王力宏用來發表微博的手機就換成了 iPhone 13 Pro Max（圖 微博）

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這個說法在時間上似乎說得通，事關在 11 月尾時，微博仍然顯示王力宏依然在使用 iPhone 12 Pro Max，而在 12 月 15 日、即發表離婚消息時，王力宏的手機就轉為顯示 iPhone 13 Pro Max 且與此同時李靚蕾發微博的手機亦變成了 iPhone 12 Pro Max👇👇👇

有可能在王力宏將舊手機轉贈予李靚蕾的時侯並未有清除舊記憶，某些紀錄被存在 Notes 等 Apps 當中、被李靚蕾發現並暗自將證據保存，待離婚消息公布、輿論矛頭指向李靚蕾的同時，李靚蕾才將之當成保障自己的「殺手鐧」、逐點逐點地對外公布。

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iPhone轉手宜清機、5步設定移除資料

雖然未必人人都有不可告人的秘密，但畢竟手機是貼身的私人物品，無論是轉贈或出售前，最好還是確保清除機內的私人資料，保障自己的同時亦可以避免尷尬，而且清除的步驟亦非複雜，《香港01》科技玩物記者亦曾編寫過相關教學👇👇👇

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