iPhone保養電池貼士｜最近台灣YouTuber分析國外iPhone用家的習慣以及研究，總合了多個保養iPhone電池貼士，而且極端使用的話，更有機會用上1年後，電池健康度仍可保持得到100%！



想iPhone長期保持電池高健康度，就要注意以下數個貼士。（林勇攝）

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8大貼士保養手機電池

Apple每年推出新的iPhone，每一代都至少六、七千蚊以上，Pro版更至少賣近萬元，未必人人都能每年負擔換新機。如果好好管理好電池健康，用上三五七年，用得愈久愈好。最近台灣YouTuber蘋果爹，研究了不少外國用家的分享，以及以Apple官方數據實測下，分享4個極端貼士使用下「用上1年iPhone後仍有100%電池健康度」。就算以一般使用下，只要注意另外4個重點，亦可以成功延長電池壽命。👇👇即睇蘋果爹分析4大極端及4大一般用家保養iPhone電池貼士👇👇

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總結

快充、無線充電等近年手機追加的新功能，的確是令用家使用時方便不少，但同時亦都會更損毀電池壽命。雖然大家的確可以學習以上多個「保養電池」方式，但如果還是想方便為先，考慮當電池為「消耗品」，每2年回原裝Apple更換一次新電只需3百-5百多元，亦未嘗不可。



Apple原廠更換電池價錢（Apple）

資料來源：蘋果爹@YouTube

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