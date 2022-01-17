【Toyz】前《LOL》世界冠軍、居台香港網紅Toyz（劉偉建），繼涉嫌賣大麻菸彈而被羈押2個月後，竟又被爆出曾設賭局出老千詐賭友人，遭索賠600萬元新台幣。Toyz 1月16號於直播解釋內幕，自認是垃圾並落淚道歉，驚人爆出「我未來一定會被遣返香港」，連登討論區一眾「連登仔」表示歡迎他盡快回港。



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Toyz在16日晚於其中一個疑似詐賭受害人「金旋風」的頻道直播，回答網民提問，Toyz一開場就表明不用再用「滾回香港」鬧他，表示「不用再刷什麼滾回香港，反正未來我也不會在台灣，一定會被遣返香港，這是既定的事實」。

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TOYZ與前經理人反目 自爆詐賭內幕

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事件除了在台灣PTT引起熱話，香港連登討論區也有熱烈討論，多數人不解Toyz明明已成功離開前景未明的香港，在台灣找到發展出路，為何要作奸犯科，弄得被遣返香港的下場。另外，因為去年香港確立國安法時，Toyz曾在直播表示「關我屁事」，不少人表示「而家關你事了」。有人表示Toyz曾涉嫌販毒，無法返回中國尋找工作，所以很大機會要返回香港。

連登仔抽水留言：歡迎TOYZ回港

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