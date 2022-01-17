Apple首次妥協　開放App內第三方支付系統　惟僅限這國家交友程式

蘋果公司宣佈，它將允許在荷蘭的約會應用程序的應用內購買的第三方支付選項，這是有史以來的第一次優惠。



蘋果公司上周五（1月14日）晚些時候在其開發者網站上發布消息，宣佈它將遵守荷蘭消費者和市場管理局（ACM）的裁決，該裁決迫使該公司允許第三方支付服務為約會應用的內購付款。與第三方應用內支付服務商建立聯繫或使用第三方應用內支付服務商的荷蘭約會應用，仍需向蘋果支付交易佣金。

荷蘭消費者和市場管理局（ACM）最近的命令將允許荷蘭App Store上的約會應用開發商與用戶分享額外的支付處理選項。

為了遵守ACM的命令，我們將引入兩個可選的新權利，專門適用於荷蘭App Store上的約會應用程序，為用戶提供額外的支付處理選項。想繼續使用蘋果應用內購買系統的約會應用開發者可以這樣做，不需要採取進一步行動。

為了在荷蘭的約會應用程序中實施第三方支付選項，開發者將需要使用蘋果的權利，但該公司警告開發者，這將涉及額外的責任，並帶來一些新的風險。

在考慮申請這些權利之一之前，重要的是要了解你可能使用的一些App Store功能將不能提供給你的客戶，部分原因是我們無法驗證在App Store的私人和安全支付系統之外進行的支付的安全性和可靠性。由於蘋果公司將無法直接了解使用替代方法進行的購買，蘋果公司將無法協助用戶處理退款、購買歷史、訂閲管理以及通過這些替代購買方法購買數字商品和服務時遇到的其他問題。你將負責與客戶解決此類問題。

蘋果公司補充說，它不同意ACM的裁決，認為它「不符合我們用戶的最佳利益」，並已就該裁決向上級法院提出上訴。具體而言，蘋果公司解釋說，它「擔心這些變化會損害用戶體驗，並對用戶隱私和數據安全造成新的威脅」。

蘋果公司強調了自己的支付系統對開發者的好處，該系統繼續作為一個選項供開發者在荷蘭約會應用程序中使用。

蘋果公司將App Store設計成一個安全和值得信賴的地方，供人們發現和下載應用程序。蘋果公司的應用內購買系統是我們世界級商務平台的一個組成部分，它為人們提供了跨應用和蘋果設備的私人和安全的用戶體驗，並使他們能夠輕鬆管理他們對數字商品和服務的購買和訂閲。

該命令源於2019年開始的一項荷蘭調查，該調查審查了蘋果的商業行為是否構成濫用市場力量。該調查包括Tinder的所有者Match集團的投訴，該集團聲稱蘋果的規則使其無法與客戶直接溝通付款事宜。

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