專訪Cosplay天后Enako｜被喻為「日本第一Cosplayer」，知名程度和人氣已達國民級的日本Cosplayer「Enako」，相信大家都想更深入了解這位事業愛情兩得意的美女。最近enako就接受日本YouTube頻道「ビジネスドライブ！」專訪，一探Enako的工作現場及其Cosplay服倉庫，可說是令人眼界大開。



enako以自己原創的造型「電子貓」接受節目訪問。

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職人和御宅魂並存 高度專業成功非單靠外表

訪問enako的是日本YouTube頻道「ビジネスドライブ！」下的記錄片節目「Sla/shers」，主要受訪者的工作和事業相關的內容及其專業精神。現年27歲的enako，除了最多人關注的Cosplay和水著模特兒（グラビア）事業外，也展開作為演員、聲優及歌手等多方面發展；其年收入已超過1億日圓（約700萬港元）。

即睇日本網台專訪Cosplay天后enako 超專業服裝倉庫：

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即睇enako工作現場/訪問期間美圖：

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在Comiket中販賣自己Cosplay影集的enako，單日營業額可超過1000萬日圓；而寫真集的編輯如照片選擇、排版、分頁等全部由enako自己一手包辦。雖然編集可以外包給其他人製作，不過enako認為這樣較難展現自己的世界觀，不能算是真正自己的作品。

Cosplay之外enako亦忙於模特兒攝影工作，平均每星期大概會有三次攝影，而且還會安排在一日之內為多家雜誌拍攝，不然根本空不出日程。而據說只要有enako當封面女郎，該期雜誌的銷量就會上升10%。

記錄片中也參觀了enako的Cosplay服裝道具倉庫，存放了其約500套Cosplay服。每套服裝都有標明角色名及部件的數目，非常專業。

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現在事業如日中天的enako，也不是由一開始就由一帆風順；她說在高中年代剛開始Cosplay時，將照片上傳到網上，卻換回許多冷酷的批評，亦曾經想過放棄。對於Cosplay，她認為最重要的是對原作的愛，因為對原作有愛所以Cosplay才會有趣和樂在其中；相對地自己並不享受的Cosplay並不是一件好事情。

最後她總結自己現時的工作及將來的展望，她表示自己的理想是成為Cosplay行業的基石，為將來的Cosplayer帶來更多工作和發揮空間。

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