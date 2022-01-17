傳Apple新款iPad Pro曝光　或採用玻璃後蓋　支援MagSafe無線充電

近日，有海外媒體爆料稱蘋果將在2022款iPad Pro中加入無線充電功能。



有海外媒體爆料稱蘋果將在2022款iPad Pro中加入無線充電功能。很有可能支援MagSafe無線充電，這意味着它很可能改玻璃後蓋。

iPad的面積較大，一旦失手摔下來，後蓋玻璃碎掉的可能性還是比較大的。所以2022新iPad估計又能給第三方一波新商機。

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