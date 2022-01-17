傳Apple新款iPad Pro曝光　或採用玻璃後蓋　支援MagSafe無線充電

近日，有海外媒體爆料稱蘋果將在2022款iPad Pro中加入無線充電功能。
有海外媒體爆料稱蘋果將在2022款iPad Pro中加入無線充電功能。很有可能支援MagSafe無線充電，這意味着它很可能改玻璃後蓋。
iPad的面積較大，一旦失手摔下來，後蓋玻璃碎掉的可能性還是比較大的。所以2022新iPad估計又能給第三方一波新商機。
相關圖輯：iPhone 14系列4大升級重點曝光 鏡頭像素終提升 瀏海有望消失？▼▼▼
+2
相關圖輯：iPhone 14終於轉用USB-C？Apple忍痛放棄Lightning全因3大考慮▼▼▼
+3
傳iPhone 14將移除SIM卡槽改用eSIM 釋放空間邁向無縫還有這好處傳iPhone 14機能將有大升級 8GB RAM+4800萬像素更支援8K拍片摩根預測明年10億這客群Android用家 將會轉用蘋果iPhone SE3iPhone SE 3新圖曝光 屏幕保留瀏海、直角邊框設計配機背單鏡頭iPhone 14系列4大升級重點曝光 鏡頭像素終提升 瀏海有望消失？iPhone、AirPods有望能互相充電？彭博：蘋果正開發多設備充電器
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】