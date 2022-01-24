Hololive潤羽露西婭 香港生日巴士｜為偶像製作生日巴士，不只是Mirror鏡粉或「真人偶像」粉絲的專利，香港一班喜愛日本人氣虛擬YouTuber：Hololive成員潤羽露西婭（潤羽るしあ）的同好粉絲「香港露西婭生日巴士企劃」眾籌集資，製作香港首部 Vtuber 全車身廣告應援巴士，全身配以香港畫師若凌的插畫，由1月20日起8星期都有機會在九龍區看到！到時記得影相打卡！



香港露西婭生日巴士企劃專頁圖片

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潤羽露西婭的生日為1月22日，一班喜愛她的香港粉絲，以「香港露西婭生日巴士企劃」名義，自去年11月成立facebook page，一步步與香港的同好討論為偶像慶生的方法，最終決定於Discord集資，製作香港首部 Vtuber 全車身廣告應援巴士，1個港鐵燈箱（為期1星期），20個九巴車站燈箱廣告（為期1星期），全部原創插畫都是由香港的同人畫師Waka Ryou - 若凌繪製。

香港露西婭生日巴士企劃專頁圖片／插畫畫師：Waka Ryou - 若凌

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除了生日巴士還有更多…

巴士將最少八星期行走，現時被安排固定行走九巴208號路線走1個月，來往尖沙咀東至廣播道，途經彌敦道、旺角亞皆老街、浸會大學等，希望更多人因為巴士的圖案為契機，多了解潤羽露西婭。據指九巴並沒提供20個巴士站燈箱的位置，專頁非常歡迎fans「野生捕獲」巴士式車站廣告時，可以貼圖上專頁分享。

圖片來源：香港露西婭生日巴士企劃facebook專頁 插畫畫師：Waka Ryou - 若凌

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潤羽露西婭／潤羽るしあ 是誰？

她是「Hololive」－－COVER株式會社旗下虛擬YouTube直播頻道的三期生成員，生日為1月22日、身高143cm。她是一位「死靈法師公主」，愛會與死靈和屍體聊天解悶，所以華文圈子的聽眾粉絲都自稱「粉屍」。るしあ人氣超高，現時已有155萬人追蹤，去年12月直播SC總金額達全球YouTuber第一位，超越從Hololive畢業的桐生可可。

潤羽るしあ YouTuber專貝截圖

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