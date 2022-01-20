遊戲王Master Duel無課攻略心得｜遊戲王的最新線上遊戲PS4／PS5／PC／Xbox／Switch《遊戲王Master Duel》已正式推出，本作最大特色是主打和現實中的遊戲王大師賽採相同卡表及規則，不像之前「Duel Link」一樣為簡化版。官方亦已表示將為本作舉辦各種活動官方大賽，還會加入遊戲王官方世界賽「Yu-Gi-Oh! World Championship」作為比賽項目之一，可見本作是遊戲王官方重點項目之一。如果以前沒怎麼接觸過遊戲王，現在正是入坑好機會，以下為《遊戲王Master Duel》新手須知事項以及無課攻略心得。



手藝魔術家的直接攻擊！！（遊戲截圖）

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卡池極大 抽卡需事先規劃 PS Plus玩家免費50抽

遊戲王系列的總卡牌數已超過一萬張，Master Duel的卡表亦對照現實中的遊戲王卡，收錄卡牌數在推出時超過一萬張；遊戲中單是普池就已有6750張卡。可想而知如果漫無目的地抽卡無疑是大海撈針、難以組到有效的Deck；不過遊戲中有不少機制幫助玩家湊齊牌組，如果懂得如何運用資源，即使是無課玩家，要湊齊一兩副賽場環境牌組亦是不太困難。

即睇遊戲王Master Duel無課心得及資源運用建議：

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近萬張卡牌的卡池，想要抽到目標的卡牌無疑和大海撈針一樣；因此遊戲分別設置了限定池和「秘密卡包系統」。其中限定池就和普通手遊的限池一樣是限時開放的卡池；而秘密卡包系統就是當玩家在任意卡池抽到特定卡牌（通常是一個系統的核心，例如黑魔導士等）後，就會開啟一個隱藏卡池，這個卡池裡的卡全都是配合該特色卡牌的組合，以便玩家容易抽齊一套來組Deck。

各種限時秘密卡包

因此對於無課玩家來說，較好的做法是不要盲目抽卡，先抽一下限池或普池看看抽到哪些系統/主流牌組的核心，然後再去秘密卡池將整個系統抽齊。機率方面，卡牌分UR、SR、R和N四個稀有度，其中UR的機率是2.5%、SR為7.5%，不算太差。另外抽時限池，如果上個10連沒有獲得UR卡，則下個10連保底最少有一張UR。遊戲中抽一包卡為100石，1抽有8張卡。以最大1Pack石798港元有4920石計算，平均一抽為16元，比一般手遊略為便宜。不過考慮到本作卡池之大，大概還是不太易抽。

另外值得一提如果是PS Plus玩家，可免費取得50張抽蛋券，不過這些免費抽一抽只得2張卡，換算下來等如用石頭的10抽。有總是比沒有好啦。

至於無課玩家的免費石使用建議，推薦一定要先購入「灰流麗」卡包，因為灰流麗是目前遊戲中最重要的「手坑」類卡牌：手坑不需要事先設施在場中、只要拿在手中就可發動能力，能打斷對方的抽卡或檢索效果。現時遊戲王的展開速度越來越快，需要事先設置在場中的魔法陷阱也往往來不及阻礙對手的combo，因此手坑是人人必備。灰流麗卡包目前每個帳號限購一次，餘下兩張目前只能靠抽普池或合成獲得了。

以現時遊戲王的速度，如果沒有手坑阻礙敵人combo，一個回合打三十四張卡也不是難事。

另外也有玩家提出建議地區選日本，因為選日本以外的地區就會採用美版/國際版「和諧」過的卡圖，這點就大家各自衡量了。

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