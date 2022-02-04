日本光榮特庫摩革新巨作《三國志•戰略版》，為玩家帶來 6 大 農曆新年活動，在三國戰場上先放下干戈，一邊拜年，一邊在農曆新年活動中免費拎走金銖獎勵。玩家記得在農曆新年間，每天登入拿取所有活動獎勵。



活動一：普天同慶（官方圖片）

活動一：普天同慶

活動時間：1月31日 00:00:00~2月7日 23:59:59

活動內容：玩家只要每日登入遊戲就可以領取免費金銖福利。

活動二：絲綢之路（官方圖片）

活動二：絲綢之路

活動時間：1月31日 00:00:00~2月6日 23:59:59

活動內容：每日玩家可以組建商隊進行絲綢之路貿易，商隊回歸後會開啟商隊物資並獲得金銖獎勵

活動三：絲綢之路—兌換商鋪（官方圖片）

活動三：絲綢之路—兌換商鋪

活動時間：1月31日 00:00:00~2月7日 23:59:59

活動內容：玩家可消耗在「絲綢之路」活動中得到的中國結，進行物資兌換，可兌換獎勵包括限定「赤壁之戰」紀念武將（30cost 曹操+諸葛亮+周瑜）、春節主城外觀、春節行軍旗等。

活動四：山河遺寶（官方圖片）

活動四：山河遺寶

活動時間：1月31日 00:00:00~2月7日 23:59:59

活動內容：每日遊覽大地圖山脈河流領取福袋，打開後可獲得文物碎片，消耗文物碎片修復文物，可獲得金銖獎勵

活動五：分享活動（官方圖片）

活動五：分享活動

活動時間：1月31日 00:00:00~2月7日 23:59:59

活動內容：完成春節活動分享，即可獲得限定「謹賀新年」頭像框。

活動六：春節煙花

活動時間：1月31日 00:00:00~2月7日 23:59:59

活動內容：夜間模式開啟後，玩家主城與城池將會舉行煙花秀，玩家可前往觀賞。

●《三國志・戰略版》腦力作戰實境秀活動官網網址：

https://act.sialiagames.com.tw/prism-kxfmpkwn#/

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●《三國志・戰略版》香港地區官網網址：

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