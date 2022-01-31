寶可夢傳Pokemon阿爾宙斯攻略，主線爆機流程｜《寶可夢傳說阿爾宙斯》Pokemon Legends已經推出，今次在Pokemon正傳遊戲中加入了全新的APRG式玩法，相信Fans已急不及待想瘋狂煲機。《香港01》科技玩物頻道自然有《寶可夢傳說阿爾宙斯》攻略，以下為遊戲主線劇情簡易流程攻略及裡關強敵弱點屬性一覽。



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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊注意以下含劇透＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

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主線任務跟支線、收集極多有排玩

今集阿爾宙斯的主線說長不長，說短不短，主要是有限制需要達成指定圖鑑進度才能開啟下一段劇情，不能說有理無理直衝。另外要收齊圖鑑及各種收集元素會花費不少時間；若不理一切狂衝主線（圖鑑只做最低要求），由開始到完成裡關大概需要15~20個小時左右。

今集有完整的主線任務，打開地圖查看主線任務就可知道之後要做什麼，也會在地圖上標示位置，想迷路都難。不過到裡關之後遊戲難度明顯提高，特別是最後的冠軍戰大概是史上最高難度，和當年鑽石珍珠的竹蘭有得Fight，果然是同一個地區嗎。

即睇Pokemon阿爾宙斯主線簡易流程及裡關強敵弱點屬性：

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Pokemon阿爾宙斯主線簡易流程（表關）：

表關是主角成為銀河隊員、一邊做圖鑑一邊去鎮撫各地狂暴的王，某程度上可理解為其他Pokemon遊戲中打道館。鎮撫王的期間會變成動作玩法，需要邊閃避王的攻擊邊用R2丟鎮寶攻擊王；對習慣玩動作遊戲玩家難度不高，而且可以無限續關兼繼承Boss血條，再不濟都可以堆屍過沒有難度。



鎮完五隻王之後天地異變，主角被逐出銀河隊及祝慶村；其他隊伍也因不願開罪銀河隊而不敢收留主角。幸好有望羅指路往隱居地暫時落腳。主角從住在隱居地中的吾思處得到線索，追隨自遠古神奧流傳下來的傳說，去三個湖泊完成試煉製作「紅色繫繩」。每個試煉都要打一隻強敵，分別是黏美龍、索羅克亞和萬針魚，三隻都可捕捉不要放過。



完成所有試煉後獲得紅色繫繩，回去祝慶村，得知馬加木已急不及待自行上天冠山頂調查，當然是跟上去。途中要和飯堂的月石對戰，原來他的真實身份是馬加木的心腹忍者。對方使用的精靈為夢妖魔（弱惡）、大狃拉（弱地面、超能力）、沙奈朵（弱幽靈、毒、鋼）和艾路雷朵（弱幽靈、飛行、妖精）。



然後到山頂，和馬加木戰鬥，對方使用的精靈為勇士雄鷹（弱雷、冰、惡）、卡比獸（弱格鬥）、滾動岩（弱水、冰、草、格鬥、地面、鋼）和皮可西（弱毒、鋼）。勝利後馬加木土下座道歉，表示不再懷疑主角。



然後就去解決時空裂痕，首先出現的是珍珠神獸帕路奇亞，記得捕捉。接下來失控的鑽石神獸登場帝牙盧卡出現，先行徹退，然後收集始源礦石，博士會將礦石和紅色繫繩的碎片製成起源球用來捕捉牠。最後回去天冠山頂，和帝牙盧卡玩一次鎮寶遊戲，完成後通關表關，帝牙盧卡加入隊伍。



Pokemon阿爾宙斯主線簡易流程（裡關）及強敵弱點屬性：

當然完成表關後才是遊戲的開始，主線難度也會大大提高，首先要玩家要收集所有的石板。在吾思處可接得各石板的任務，一口氣全接完就對了不會Miss掉。每個石板任務都是去打倒強大的首領精靈（全都可以捕捉，不要放過），這時敵人等級已達70，雖然已有兩隻神獸在隊中但還是要小心應戰。



其中一個石板任務會和馬加木再戰，使用的精靈為滾動岩、（弱水、冰、草、格鬥、地面、鋼）、卡比獸（弱格鬥）、赫拉克羅斯（弱火、飛行、超能力、妖精）、皮可西（弱毒、鋼）和勇士雄鷹（弱雷、冰、惡）。



強敵弱點

席多藍因：格鬥、地面、水

克雷色利亞：蟲、幽靈、惡

雷吉奇斯卡：格鬥

由克希、艾姆利多、亞克諾姆：蟲、幽靈、惡

不過因為你會想捉牠們的關係，注意不要用弱點屬性打得太大力一擊就打倒對方。



全部石板任務完成後拿三個木材給古思，獲得妖精石板。這時玩家身上已經17塊石板了。最後望羅提議玩家再上天冠山頂，玩到這裡相信大家都猜到了，時空異變的幕後黑手就是望羅，原來他是古代神奧人的後裔，因為太想見到阿爾宙斯，便利用想挑戰阿爾宙斯的神獸「騎拉帝納」引起時空裂縫。



而他也會挑戰玩家以圖一口氣搶走17塊石板，亦是本作的冠軍戰。望羅大概是繼竹蘭之後最難打的冠軍戰，平均等級高達70且隊伍成員強勁，就算玩家隊中有齊帕路奇亞和帝牙盧卡也不是穩操勝券。打之前最好帶一些活力塊在身上（復活神獸用）。



他使用的精靈順序是花岩怪（弱妖精）、奉神犬（弱水、地面、格鬥）、波克基斯（弱電、冰、毒、岩石、鋼）、路卡利歐（弱火、格鬥、地面）、烈咬陸鯊（弱冰、龍、妖精）和羅斯雷朵（弱火、冰、飛行、超能力）。



打完望羅的6隻精靈後還會有一個大驚喜，但這裡就不劇透了。不過總之玩家不用擔心輸掉，因為望羅戰輸了也不會game over或強制回村；可以練功 / 砌隊直覺得自己夠過了再去挑戰。



總之完成和望羅的整場戰鬥後就算完成裡關，獲得「天界之笛」，同時遊戲（阿爾宙斯）會提示玩家去「和所有寶可夢相遇」，即完成圖鑑後再在天冠山頂使用天界之笛就可見到阿爾宙斯，大家加油。



去和所有的寶可夢相遇吧！

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