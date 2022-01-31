Pokemon寶可夢傳說 阿爾宙斯攻略，快刷色違／閃光精靈方法｜Pokemon迷們都十分期待的寶可夢系列最新遊戲《寶可夢傳說阿爾宙斯》Pokemon Legends已經推出，今次在Pokemon正傳遊戲中加入了全新的APRG式玩法，相信Fans已急不及待想瘋狂煲機。《香港01》科技玩物頻道自然有《寶可夢傳說阿爾宙斯》攻略，以下為遊戲快刷色違（閃光）Pokemon方法。



色違小火馬是支線任務出的，不用刷。

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色違大放送 史上最易刷Pokemon本傳

今集阿爾宙斯大概是Pokemon系列中最容易刷色違的一集，原理是利用遊戲中的「大量發生」系統：在遊戲中每一日都會隨機有Pokemon在特定地區「大量發生」。而「大量發生」中的Pokemon，色違出現機率比平常的Pokemon高26倍，達到157分之1。而雖然玩家沒有辦法控制哪隻Pokemon的大量發生出現，大量發生有機會一次發生多個、也有機會不發生；但是重新觸發的方法十分簡單，只需要出發去任意地區探索、然後回到村落，就會重刷大量發生的精靈。

即睇快刷色違（閃光） 出現率提升26倍方法：

+ 7

刷出想要的精靈的大量發生之後，前往在大量發生地點附近的營地休息（不休息的話該個體不會刷新，換言之不出色違的話就一直都不會出了）後存檔（忘記存檔的話就無法Reset刷色違了）。

然後就去將大量發生的精靈都捉完。如果出了色違那就恭喜，任務完成可以向下一個色違出發。如果沒有出的話，就回到主畫面關閉遊戲，重啟讀檔後跟博士報告回村。回村再出發後看目標精靈的「大量發生」有沒有繼續發生，有的話就重覆剛才的出發->休息->存檔->捉寵流程，沒有的話就再重啟遊戲直到目標精靈繼續大量發生為止。

總之大量發生就是神

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一轉13隻，機率157分之1，一般刷十次左右就會出現色違精靈了；視乎玩家捉寵精度及操作速度，一般在目標大量發生出現後一小時左右就能捉到。不排除可以大量發生的精靈會隨主線進度開放；因此建議最好爆機（連裡關）後才來刷色違，還可以用更高級的球更易捉寵。

不過雖然整體色違的出現率有所提高，但是沒有辦法指定哪隻Pokemon的大量出現會發生；這個刷色違方法對喜歡刷色違、有收集閃光Pokemon興趣的人來說無疑是福音，但若目標只是刷特定一兩隻精靈的色違的話，可能就和以前沒太大分別了。

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