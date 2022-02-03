農曆新年2022｜新年利利是是，老虎外表威武、黃色毛毛看得人精神飽滿有動力！日本三上悠亞、橋本有菜，Cosplay女王Enako，日本、香港20多位港日美少女的虎年／虎紋cosplay靚相，再加上大家的夏蕙BB，虎虎生威、如虎添翼、踼走衰氣！



每年都會穿上十二生肖cosplay去拜神作福的黃夏蕙，受疫情影響已連續兩年無法去黃大仙祠上頭炷香。夏蕙BB早前在年廿八穿起虎蚊戰衣「快閃祈福」，加上透明護目鏡、造型有點萌！

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夏蕙BB十二生肖經典look😆

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三上悠亞/橋本有菜/桃乃木 50多張可愛小虎妹Cos圖輯

睇完夏蕙BB，還有日本cosplay女神Enako及20多位日本、香港美少女，穿上一身虎紋cosplay，健康性感。

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相輯中，不少女生其實都是在扮演日本漫畫家高橋留美子名作《山T女福星》女主角阿琳。亦因為今年是虎年，這部20多年前作品，將reboot重製新版動畫，而被選為上坂堇（上坂すみれ），過年卻沒有扮老虎，是另一隻黃色生物。

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