《龍珠》吃最多仙豆角色排行｜說到《龍珠》最重要的角色，很多人第一時間想到的應該是悟空﹑比達，但其實有一個影響成部《龍珠》作品的角色，一直都非常低調，就是仙豆的種植者貓仙人。如不是有貓仙人的仙豆，悟空﹑比達早就不知戴上幾多次天使光環了。

但你又知不知道，《龍珠》中哪一個角色吃最多仙豆呢？你以為是每次大戰都要出動的悟空？還是經常送頭的阿樂？原有一個角色甚至把仙豆當飯食，令仙豆在後期出現短缺危機。



（Google圖片）

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【No.11】比迪麗 1粒

魔人布歐篇中，參加第25屆天下第一武道會結識了孫悟飯等主角，在十六強賽事中受到重傷，隨後悟飯找貓仙人要了一粒仙豆令比迪麗完全康復。

（圖片來源：Twitter @poroporokun1）

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【No.11】斯路 1粒

斯路遊戲開始時，悟空把一粒仙豆送給斯路，想戰鬥可以更公平一點，讓斯路有一次回復體力的機會，不過有人認為這粒仙豆，只是悟空為了令悟飯在極限提升戰鬥力的伏筆。

【No.9】杜拉格斯（未來） 2粒

《龍珠超》故事中，未來杜拉格斯再一次穿越尋求幫助，但這次一來就重傷狀態，所以悟空再去找貓仙人拿仙豆給他。

【No.9】阿樂 2粒

阿樂倒下的次數多不勝數，但原來只有胃部被人造人20號打穿，以及被小斯路戲虐兩次吃仙豆的經驗。

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資料來源：Twitter @DB_official_jp

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《戀上換裝娃娃》無疑是2022年1月動畫番組中，除《鬼滅 遊郭篇》、《進擊的巨人Final》這些大波士級作品外，引來最多討論話題的一部！加上有造型可愛又性感的女主角喜多川海夢，網上有大量cosplay靚相+同人插畫；近日出版社在twitter發起「＃みんなの海夢」（大家的海夢）cosplay圖召募活動，又找來伊織萌扮海夢，人氣一時無兩。

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