買iPhone 13 Pro Max 、簽3年約換新手機！YEAH！誰知打開包裹內面竟然是一支洗手液？Am I a Joke to You？網購慘劇每3秒發生一次！大家數1…2…3…世上又一位買家中伏……



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根據網媒 Wales Online 報導，英國32歲Khaoula Lafhaily女士與Sky Mobile簽定36個月合約，購買了總值15,680港元的iPhone 13 Pro Max手機。

Sky Mobile 英國網頁截圖

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藥箱變首飾箱．手機變洗手液

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Khaoula Lafhaily稱她在1月24日於Sky Mobile官網出機，更加錢要求24小時送貨，然而送貨員隔天只留了一句「塞車」訊息後就無出現，等了足足2日，手機終於送達，但打開包裹卻不是她訂購的iPhone 13 Pro Max 手機，而是一支只值數十元的洗手液。

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網友估計是送貨司機起貪念，在運送過程中拆開包裹偷龍轉鳳，將iPhone 13 Pro Max換成洗手液，所以才拖了兩天送貨。但其實這類在大公司出機發生意外也並非首次。2021年，有位中國女網友在Apple官網購買 iPhone 12 Pro Max手機，竟收到一瓶 250毫升「蒙牛蘋果酸酸乳」飲料。

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而2019年Black Friday，亦有苦主在英國Amazon購買Switch遊戲主機，送來的竟是牙刷、電池、避孕套以及……一包狗糧。

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網購超黑仔…陳柏宇老是常中招？

香港歌手陳柏宇原來常常網購中招，2021年5月也曾在IG分享傷心事…

原來他網購了一個50美元無線手機充電座，卻收到一條螢光綠色超薄彈性運動帶，只見Jason貼文寫道：「你大佬我又俾（畀）人呃...」個又字正代表他不是第一次受害。

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買電話收到洗手液當然會躁，但更多人在淘寶網購，買到貨不對辦的東西，除了當買個教訓，放上網賺點笑笑和心心，其實甚麼也做不到。全文在此：淘寶中伏合集｜模型被斬首、衫褲鞋尺寸錯到離譜 離譜係呢樣