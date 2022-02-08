Omicron檢疫大廈、食肆、商店名單、網上預約檢測懶人包（附連結）｜疫情至今每日確診數字不斷攀升，早前由每日幾十宗至今日（2月8日）超過600宗，不容忽視。除了盡量減少外出，如必須出門前先用手機查詢哪些地方、食肆、商店及大廈中招需要檢疫，盡可能不要接近，減低中招機會。另外，如果不幸被列入強檢／檢測名單，可以上網試行預約，或找尋各區較少人流的流動採樣站，減少前往多人聚集的地方，保障自己。



如果不想花太多時間排長龍檢測，最好就利用網上預約或找尋較少人的流動檢測站。（梁思行攝）

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想得知最新香港檢疫地區情況，什麼大廈、食肆或商場名單，最實用有3個方法。包括利用手機前往香港政府官方「2019冠狀病毒香港最新情況」網頁、第三方的COVID-19 香港確診大廈搜尋器都可以很快找到本地最新檢疫資訊。而WhatsApp「新冠肺炎資訊平台 by Clare.AI」，亦都非常方便，因為可以直接在WhatsApp內輸入打算前往的地區，一撳即可列表顯示出來。

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3個方法一鍵即查檢疫大廈、地區或食肆👇👇👇👇

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另外，如不幸需要檢測或強測，除了前往不同的檢測中心，排長龍等待檢測外，如非緊急的可考慮網上預約，或找尋相對沒那麼繁忙的流動採樣站，有關資料及預約方式可參看下圖解說👇👇

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不過如果想即時知道現時各區的檢測中心、流動採樣站的人流情況，亦可以參考《香港01》即時檢測地點排隊情況報導👉按此

方法1 連結 👉WhatsApp「新冠肺炎資訊平台 by Clare.AI」

方法2 連結 👉官方「2019冠狀病毒香港最新情況」網頁

方法3 連結 👉COVID-19 香港確診大廈搜尋器

預約社區檢測主頁 👉連結

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