Switch《Mario Kart 8 Deluxe》（瑪利歐賽車8 豪華版）全新 DLC「新增賽道通行證」將會分成6階段發布，首批第1彈 8個追加賽道已經公開，而第2批後的賽道將陸續推出至2023年，如此一來應該2023年都不會有新的《孖車了》！喜歡玩Mario Kart的各位車神，用百幾蚊買批新賽道回來，繼續上網跟全球車手比試啦。



NSO + 擴充包 貴plan可免費玩

DLC售價為$168，不包括Mario Kart 8 Deluxe 主遊戲程式／需另購，而Nintendo Switch Online + 擴充包的「貴plan」用家更可免費下載，1部主機只要1個戶口有買，其他戶口的玩家都能使用。對戰方面，無論是單機對戰／鄰近主機通訊／又或是網上對戰，只需要有1位玩家擁有「新增賽道通行證」，其他對手都能夠參加新賽道的比賽，不必每個人都要買DLC。針對NSO+ 擴充包用家，下載DLC並非賣斷，不再支付月費就無法繼續玩，而一次連線後，7天內都可以offline玩，不一定要連線才能玩。

8個賽道簡介

各個賽道其中是來自不同版本《Mario Kart》的人氣賽道，將分6階段推出共48條賽道，當然有根據Switch《Mario Kart 8 Deluxe 》的畫質去重製，當中包括：

+ 5

瑪利歐賽車8豪華版 新增賽道通行證

付款DLC vs NSO + 擴充包用戶 兩版本玩落有咩分別？

問題1：瑪利歐賽車8豪華版 新增賽道通行證，付款DLC用家跟NSO+擴充包用戶，兩版本玩落有咩分別？ 無論透過哪種方式遊玩，遊戲內容都是一樣的，但DLC是可以永遠持有程式，而NSO用戶一旦停止支付月費，就無法再玩。 問題2：單買DLC就可以玩到《Mario Kart 8 DX》的新賽道嗎？ 不可，你必須擁有《Mario Kart 8 DX》遊戲主程式（不論是卡帶／DL數位版），才能玩新賽道。 問題3：未持有新DLC的《Mario Kart 8 DX》玩家，可以在新賽道對戰嗎？ 無論是單機對戰／鄰近主機通訊／又或是網上對戰，只需要有1位或以上玩家擁有「新增賽道通行證」，其他對手都能夠參加新賽道的比賽，不必每個人都要買DLC。 問題4：NSO用戶的瑪利歐賽車8豪華版 新增賽道通行證 進度存檔，會在停止支付月費後消失嗎？ 不會，只要再付支月費開通NSO，save仍然會存在。 問題5：瑪利歐賽車8豪華版 新增賽道通行證 是否需要連線才能使用？ 單獨購買《新增賽道通行證》的話，沒有網路環境的地方也可以遊玩，NSO用戶連線一次可以在7天內offline玩，即使沒有網路，也可以最長玩7天。

問題6：我的《瑪利歐賽車8豪華版 》本來支爆機，能否玩到DLC的新賽道？ 從一開始玩亦可，沒問題，而且DLC會開通全部角色及車輛任用。

NSO + 擴充包 好處多

Nintendo Switch Online + 擴充包月費的確比較高，不過相對提供的DLC元素也更多，比如今次《Mario Kart 8 Deluxe 》「新增賽道通行證」就可以免費玩到大量新賽道，另外還提供N64、MegaDrive 模擬器打retro game，網上更傳聞即將推出GBA模擬器，有人透露很可能包括以下40隻GBA經典作品。



40款GBA懷舊神作，你玩過幾多隻？