Switch GBA模擬器｜孖車／機戰OG／牧場物語 40款經典NSO用戶任玩

Switch 即將追加 GBA 模擬器 玩Mario Kart、Zelda、Warioland、機戰OG等經典遊戲?網上流出,Nintendo Switch Online收費服務用家,繼紅白機、超任之後,即將可以玩Gameboy Advence GBA 官方模擬器,任玩40款經典手提機遊戲。



40款收錄作品名單流出!懷念之淚也一起流出

有外媒公開了40款傳聞中的收錄遊戲名單!,當中包括你一定曾經玩過的《Mario Kart Super Cricult》、《牧場物語》、《Rockman EXE》、《機戰OG》等名作!有幾多隻是20年前小學雞的你日玩夜玩,玩到帶返學校被老師沒收的心愛作品?20年前仍要駁線對戰的經典,在Switch上將可以無線/online連線對戰、雙打,好正!

40款GBA懷舊神作,你玩過幾多隻?

40款Switch GBA模擬器收錄作品名單

1. Astro Boy Omega Factor



2. Car Battler Joe



3. Castlevania: Aria of Sorrow 曉月圓舞曲



4. Castlevania: Circle of The Moon



5. Chu Chu Rocket



6. Drill Dozer



7. Fire Emblem The Sacred Stones



8. F-Zero: Maximum Velocity



9. Game & Watch Gallery 4



10. Golden Sun 黃金之太陽



11. Golden Sun Lost Age 黃金之太陽2 失落的時代



12. Gunstar Super Heroes



13. 牧場物語 礦石鎮的夥伴們



14.Kingdom Hearts: Chain of Memories



15.Kirby & the Amazing Mirror



16. Koro Koro Puzzle



17. Kuru Kuru Kururin



18. Lufia: The Ruins of Lore



19. Mario & Luigi: Superstar Saga



20. Mario Kart Super Cricult



21. Mario Party Advance



22. Mario Tennis: Power Tour



23. Mario vs. Donkey Kong



24. Mario Golf Advance Tour



25. Mega Man Battle Network 5



26. Mega Man Battle Network 2



27. Mega Man Zero 3



28. Metroid Fusion



29. Metroid Zero Mission



30. Mr. Driller 2



31. Ninja Five



32. PokemonMystery Dungeon Red Rescue Team



33. Pokemon Pinball: Ruby & Sapphire



34. Super Mario Bros 3



35. Tactics Ogre



36. 超級機械人大戰OG



37. Wario Ware Inc



38. Warioland 4



39. Yoshi's Island



40. The Legend of Zelda: The Minish Cap



情報來源:Real Otaku Gamer