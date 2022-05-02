週末好去處｜聽193講，有明星效應的食店都是「呃錢」的，Fans是願者上釣，來的人只只為打卡呃like，各取所需根本唔識食，食物定價可以貴一點、食材只放50％也ok。抱這個心態去荔枝角D2商場的「大叔拉麵 Ojisan Ramen」，吉詳物「Chubby Ojisan 小老頭江大叔」在香港搪膠潮玩界也算一個名人，就是想去打卡！沒想到……



沒有期望、反而覺得好好味！

「大叔拉麵 Ojisan Ramen」門外已經很像日本漫畫中的拉麵店，店內像「柑仔店」日式懷舊零食鋪，擺滿搪膠玩具、動畫角色figure，播放《鐵甲萬能俠》日文動畫歌；食具跟餐牌上都是Barcode頭肥叔叔「江大叔」，圓轆轆很有親和力，旁邊4人卡坐的3位女生，也是一邊吃一邊影相，整個環境就是為影相打卡而設。

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身灸燒西班牙黑豚肉好香口

正式起筷吸麵，我改觀了，這裡的食物絕不「呃fans錢」（今次試食記者是自己付款），堂食選了灸燒西班牙黑豚肉和牛骨湯拉麵（＄98），絕非連鎖店味精湯，濃郁的牛骨湯底帶有深度的甘香，係絕對可以全部飲清光的靚湯；配以厚身灸燒西班牙黑豚肉，製作過程相當講究，經慢煮、醬汁隔夜浸泡、火炙共三種步驟，有咬口又彈牙、肉面有火燒的香氣。

灸燒西班牙黑豚肉和牛骨湯拉麵＄98

小食試了櫻花蝦炸豆腐，配甜醬油汁熱食非常香口，不過留意真的有點燙咀，建議上菜後不要馬上吃。

日式櫻花蝦揚豆腐＄48

日式櫻花蝦揚豆腐＄48

總結來講，不會有種去角色主題餐廳那種「食物差少少都可以接受啦。」感覺，以日式拉麵來講絕對屬於好味那一批，味道不會太濃、太重，價錢合理、份量適中夠飽。



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其實江大叔係乜水？

返回原點，講一講這家「明星食店」的生招牌江大叔，是由台灣女插畫家肉肉Amber所創（大叔的愛｜江大叔搪膠香港熱賣 台灣美女作者：想去KK示愛位打卡），早在2021年開始已經與香港玩具品牌unbox合作，推出了十多款可愛的搪膠人型，食正日劇及港版《大叔的愛》熱潮，在台灣、香港、日本、泰國等地都有支持者。

Amber 早在2020年已設計了江大叔天鵝look，竟然跟KK的婚紗look神相似。（圖片由受訪者提供）

今次unbox與兩位資深的飲食業人馬，合作開鋪賣拉麵，但店長強調此店並非卡通人物主題餐廳，將來有機會推出限定活動，這位「肥店長」只會出現在招牌、食具、餐牌之上，不會賣玩具、賣精品，以食物質素去吸引客人。

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暫時有一套為紀念問店而特製的餐具發售，此外暫不會有江大叔的玩具精品賣。

大叔拉麵餐具盒：$388

Ojisan Ramen 大叔拉麵

地點：荔枝角D2 Place Two, 3樓 314鋪

電話：53686323

時間：11時至22時

