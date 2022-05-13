ViuTV 天團 MIRROR 成員之一江熚生（Anson Kong）在今日（5 月 13 日）推出個人新單曲《信之卷》，除了歌編曲大玩日式動漫搖滾風，其預告即將推出的 MV，亦將採用手繪動漫風格製作，令大批香港動漫 Fans 甚有共鳴。



《信之卷》之單曲封面充滿日式動漫風格（圖 Anson YouTube）

Anson Kong《信之卷》大玩數碼暴龍元素

Anson Kong 現年才 29 歲，與不少 90 後的香港人一樣「飲日本動漫奶水長大」，在早前亦透露過自己其實是《Digimon 數碼暴龍》的 Fans，更在其個人的 YouTube 頻道分享自購的數碼暴龍雕像 GK 開箱片。

《信之卷》的墳詞人就是與 Anson Kong（右）一同開箱《數碼暴龍》GK 的 Oscar（圖 Anson Kong YouTube）

但原來 Anson Kong 推出的新歌就潛藏更多驚喜，剛剛公開的《信之卷》除了編曲上有與日式動漫歌曲類同之處，在歌詞中更有致敬初代數碼暴龍的意味，例如開首的幾句：

我童年有點傻 期待一天選中我 到 不知處一闖 信可以 找到珍貴拍檔

明顯就是廣大香港小朋友當年看過《數碼暴龍》動畫之後的感受，而在今晚 9 時，《信之卷》亦會推出 MV，單從預告中已經可見其滿滿的致敬元素！

這個與拍檔對望的脈神，真的很有數碼暴龍的味道（圖 Anson Kong YouTube）

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6 個曾用動漫元素出歌之歌手／組合

除了 Anson Kong 之外，其實娛樂圈中人不乏動漫迷，當中有不少更會將自己喜愛的動漫作品元素加入到創作當中，以下 6 個單位的出品，你又知道多少？

【1】古巨基

講到動漫迷，又怎可以不提人所共知甚好此道的古巨基？他熱愛動漫遊戲的程度，熱烈到早年就曾以「動漫」及「遊戲」推出整整兩張大碟，分別有《大雄》以及《遊戲．基》，當中的《大雄》、《必殺技》、《任天堂》流淚都唱到街知巷聞，如果單要講注入動漫元素的歌曲，他一個人就已經貢獻了十多首…

2005 年的《勁歌金曲》演唱會，他更坐著設計得十分像高達駕駛倉的座椅出場

【2】張敬軒

另一位在曲風上多作嘗試的張敬軒，近年亦有將動漫元素放入新曲當中，比較搞怪的有以蝙蝠俠助手角度出發的《羅賓》，另外有更多人熟知的《青春常駐》，就以「叮噹」、「星矢」等經典動畫角色帶出已逝時光的意思。

【3】Tonick

除了歌手，本地樂隊 Tonick 都相當喜愛動漫文化，年前就揉合了《One Piece》、《鬼滅之刃》、《狐忍》等大熱動漫作品，推出歌曲《鬼滅之日》，以日漫的熱血情節帶來正面訊息；另外他們近來的新作《玩物喪偶》亦與動漫、玩具迷式式相關。

【4】許廷鏗

《多拉A夢／叮噹》在日本動漫中有著不能撼動的地位，在香港亦屬家傳戶曉，日本有研究指出當中的角色大雄以及胖虎可能分別患有「先天性腦機能障礙中注意缺陷多動障礙（ADHD）」及「注意缺陷障礙（ADD）」等這類精神官能障礙，並將之統稱為「大雄．胖虎綜合症」。許廷鏗年前就以《大雄胖虎綜合症》為題推出歌曲，帶出對這類精神疾病病人的心境。

【5】謝安琪

不少人對動漫作品主角的印象都是勇往直前的英雄人物，但英雄都總有退下火線的時侯，由謝安琪主唱、黃偉文填詞的《神奇女俠的退休生活》，講的就是退休的神奇女俠老去、即使見到世界變壞都未會幫到忙的故事，借喻國際形勢，是風格迴異但卻值得細味的遺珠。

【6】陳蕾

除了動漫畫作品，以遊戲為題的歌曲都可以十分有趣。陳蕾在上年度推出的歌曲《屈機》，就是以《Mario Kart》的遊戲過程為主題，當中充斥「龜殼」、「蘑菇」等元素，相信有與朋友在賽道上較勁的玩家應該一聽就明。